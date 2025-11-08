السبت 08 نوفمبر 2025
رئيس المتحف المصري الكبير يكشف محظورات الزيارة

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن أبرز المحظورات خلال زيارة المتحف، مؤكدًا أن استخدام الفلاش أثناء التصوير ممنوع تمامًا داخل القاعات حفاظًا على المقتنيات الأثرية.
وأوضح أن التصوير بالموبايل مسموح في جميع القاعات، باستثناء قاعة توت عنخ آمون التي تضم القطع الأثرية الأكثر حساسية، مضيفًا:“التصوير عند قناع الملك توت مسموح بالموبايل فقط، لكن ممنوع بالكاميرات الاحترافية”.

تصاريح خاصة لتصوير الأفلام والمواد الوثائقية


وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة عبر قناة النهار، حول كيفية ضبط هذه القواعد، أوضح "غنيم" أن هناك عددًا كبيرًا من رجال الأمن المدربين لمراقبة تطبيق التعليمات.
وأضاف:“الكاميرات الاحترافية التي تُستخدم لتصوير الأفلام أو الوثائقيات يتم منعها من البداية، لأنها تحتاج لتصريح خاص مسبق من إدارة المتحف”.

آداب الزيارة: ممنوع اللمس أو التدخين داخل القاعات


وحول السلوكيات غير اللائقة التي قد تصدر من بعض الزوار، قال الرئيس التنفيذي لـ المتحف الكبير إن هناك تعليمات واضحة وآداب زيارة معلنة، مشددًا على ضرورة الالتزام بها من قبل المصريين والأجانب على حد سواء.
وأشار إلى أن لمس القطع الأثرية ممنوع تمامًا داخل جميع القاعات، إلقاء القمامة يجب أن يكون في الأماكن المخصصة، التدخين مسموح فقط في المناطق المحددة خارج القاعات.

توعية مستمرة للحفاظ على التراث المصري


وأكد الدكتور غنيم أن إدارة المتحف تعمل على توعية الزوار بشكل دائم، خاصة الأطفال والوفود الأجنبية، مضيفًا:“نحتاج توعية أكبر من الجميع… المصريين والأجانب، لأن الهدف هو الحفاظ على آثارنا التي تمثل هوية مصر أمام العالم”.

واختتم قائلًا:"معظم الزوار لديهم رغبة حقيقية في الالتزام، والحالات المخالفة نادرة جدًا والحمد لله".

الجريدة الرسمية