قرار عاجل من المتحف المصري الكبير بعد تجاوز الزوار 20 ألفًا في يوم واحد

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن يوم أمس شهد إقبالًا غير مسبوق من الزوار، حيث تجاوز عددهم 20 ألف زائر، ما أدى إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية القصوى داخل المتحف.

وأوضح أنه تم اتخاذ قرار فوري بوقف الزيارة مؤقتًا، حرصًا على سلامة الزائرين وحماية الآثار، مشيرًا إلى أن التجربة السياحية داخل المتحف تعد أولوية لدى الإدارة.

تفعيل نظام الحجز الإلكتروني لتقليل الازدحام وتنظيم الزيارات

وأضاف "غنيم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة على قناة النهار، أن النظام الجديد لحجز التذاكر أونلاين تم تفعيله رسميًا اليوم، ولاقى ردود فعل إيجابية من الزوار.

وأوضح أن هذا النظام مخصص حاليًا للعطلات الرسمية ونهايات الأسبوع فقط، بهدف تنظيم الدخول والتحكم في أعداد الزوار، حيث يحجز الزائر موعد زيارته مسبقًا ويصل وهو على علم بوقت دخوله، مما يجنّب مشاهد التكدس مثلما حدث أمس.

قريبًا: الحجز بالتوقيت المحدد للزيارة



وأشار الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير إلى أنه قريبًا سيتم تفعيل نظام الحجز بالتوقيت الزمني المحدد، بحيث يعرف الزائر بدقة موعد دخوله إلى المتحف، مما يعزز التنظيم ويحقق تجربة أكثر راحة وسلاسة للجميع.

آلية الحجز في الأيام العادية والعطلات



واختتم "غنيم" حديثه موضحًا أن في العطلات الرسمية ونهاية الأسبوع: يكون الحجز بالمتحف المصري الكبير أونلاين فقط، أما في باقي أيام الأسبوع: تتاح الطريقتان معًا، سواء من شباك التذاكر أو عبر الموقع الإلكتروني.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار رفع كفاءة تجربة الزوار وضمان الحفاظ على الكنوز الأثرية المصرية داخل المتحف الكبير.

