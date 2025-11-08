الأحد 09 نوفمبر 2025
الدوري الإنجليزي، تعادل تشيلسي ضد وولفرهامبتون سلبيا في الشوط الاول

الدوري الإنجليزي، إنتهي الشوط الاول من مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون بالتعادل السلبي بين الفريقين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج “معقل البلوز”، ضمن مواجهات الجولة 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”. 

 

وكان أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة وولفرهامبتون، في الدوري الإنجليزي.

 

تشكيل تشيلسي أمام وولفرهامبتون

يدخل تشيلسي مباراته أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

الدفاع: ماولو جوستو، ويسلي فوفانا، تشالوبا، كوكوريلا.

الوسط: إنزو فرنانديز، موسيس كاسيدو.

الوسط الهجومي: بيدرو نيتو، جواو بيدرو، جارناتشو.

الهجوم: ليام ديلاب.

تشكيل وولفرهامبتون أمام تشيلسي

 

يدخل فريق وولفرهامبتون مباراته أمام تشيلسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: سام جونستون

الدفاع: جاكسون تشاتشوا - سانتياجو بوينو - لاديسلاف كرييتشي - توتي جوميز - هوجو بوينو

الوسط: جيان بيليجاردي - أندري دا كوستا - جواو جوميز

الهجوم: يورجن ستراند لارسن - هوانج هي تشان

 

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما وولفرهامبتون يأتي في المركز الأخير بنقطتين.

