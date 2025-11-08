السبت 08 نوفمبر 2025
رياضة

ماريسكا يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

فريق تشيلسي، فيتو
فريق تشيلسي، فيتو
الدوري الإنجليزي، أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة وولفرهامبتون، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”. 

ويلتقي تشيلسي مع وولفرهامبتون، بملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة البريميرليج.

تشكيل تشيلسي أمام وولفرهامبتون

يدخل تشيلسي مباراته أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

الدفاع: ماولو جوستو، ويسلي فوفانا، تشالوبا، كوكوريلا.

الوسط: إنزو فرنانديز، موسيس كاسيدو.

الوسط الهجومي: بيدرو نيتو، جواو بيدرو، جارناتشو.

الهجوم: ليام ديلاب.

ترتيب الفريقين في لدوري الإنجليزي

تشيلسي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما وولفرهامبتون يأتي في المركز الأخير بنقطتين.

