تعادل مثير بين مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

توتنهام ومانشستر
توتنهام ومانشستر يونايتد
انتهت مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد، بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم الكاميروني مبيومو اولا لليونايتد قبل أن يتعادل تيل لصالح السبيرز في الشوط الثاني.

ورغم تسجيل توتنهام للهدف الثاني في الدقيقة 91 إلا أن اليونايتد عاد وخطف التعادل في الدقيقة95 عن طريق ماتياس دي ليخت.

تشكيل توتنهام ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو، روميرو، فان دي فين، سبينس.

خط الوسط: بالينيا، جونسون، بابي سار.

خط الهجوم: ريتشارليسون، كولو مواني، تشافي سيمونز.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام

حراسة المرمى: سين لامينس.

خط الدفاع: نصير مزراوي، لوك شاو، هاري ماجواير، ماتياس دي ليخت.

خط الوسط: باتريك دورجو- برونو فيرنانديز- كاسيميرو.

خط الهجوم: بريان مبيومو- أماد ديالو- ماتيوس كونيا.

 

