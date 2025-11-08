هل يجوز مد وصلة مياه لمحتاج من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا تخصيص جزء من زكاة المال لعمل وصلة مياه لمحتاج أو منزل فقير، موضحًا أن زكاة المال الأصل فيها التمليك للفقير، أي أن المال يُمنح للمستحق ليستفيد منه حسب حاجته.

أمين الفتوى: توفير الماء للمحتاجين من أفضل الصدقات

وأشار أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، إلى أن المال يمكن أن يُصرف في صورة حاجات أساسية للفقراء مثل الطعام أو الدواء أو الماء، معتبرًا أن توفير الماء للمحتاجين من أفضل الصدقات وأعظمها أجرًا عند الله سبحانه وتعالى.

من يقدم زكاة ماله في عمل وصلة مياه يحصل على أجرين

ولفت إلى أن من يقدم زكاة ماله في عمل وصلة مياه يحصل على أجرين: أجر الزكاة لأنه حق للفقراء، وأجر الصدقة الجارية لأنها تستمر في خدمة الناس ويظل أجرها مستمرًا عند الله.

وأكد أن هذا النوع من الصدقات يعد من أعمال الفضل والبر عند الله تعالى لما له من أثر كبير في خدمة الناس وتلبية حاجاتهم الأساسية، خاصة أن الماء له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.