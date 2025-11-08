السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل يجوز مد وصلة مياه لمحتاج من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

وصلات المياه
وصلات المياه
18 حجم الخط

أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا تخصيص جزء من زكاة المال لعمل وصلة مياه لمحتاج أو منزل فقير، موضحًا أن زكاة المال الأصل فيها التمليك للفقير، أي أن المال يُمنح للمستحق ليستفيد منه حسب حاجته.

أمين الفتوى: توفير الماء للمحتاجين من أفضل الصدقات

وأشار أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، إلى أن المال يمكن أن يُصرف في صورة حاجات أساسية للفقراء مثل الطعام أو الدواء أو الماء، معتبرًا أن توفير الماء للمحتاجين من أفضل الصدقات وأعظمها أجرًا عند الله سبحانه وتعالى.

 من يقدم زكاة ماله في عمل وصلة مياه يحصل على أجرين

ولفت إلى أن من يقدم زكاة ماله في عمل وصلة مياه يحصل على أجرين: أجر الزكاة لأنه حق للفقراء، وأجر الصدقة الجارية لأنها تستمر في خدمة الناس ويظل أجرها مستمرًا عند الله.

وأكد أن هذا النوع من الصدقات يعد من أعمال الفضل والبر عند الله تعالى لما له من أثر كبير في خدمة الناس وتلبية حاجاتهم الأساسية، خاصة أن الماء له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أفضل الصدقات دار الإفتاء المصرية زكاة المال فضل الصدقات أجر الصدقة

مواد متعلقة

أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز طلاق زوجتي إذا كانت لا تبادلني نفس المشاعر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى: البناء الإلهي للإنسان يقوم على العبادة والعمران والتزكية (فيديو)

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد وليفانتي يتعادلان 1/1في الشوط الأول

مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

أتلتيكو مدريد يكتسح ليفانتي في الدوري الإسباني

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

هل يشارك بيزيرا في مباراة قمة السوبر المصري أمام الأهلي، مصدر بالزمالك يكشف مفاجأة

تحصين 1389 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية

قرار عاجل من المتحف المصري الكبير بعد تجاوز الزوار 20 ألفًا في يوم واحد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز مد وصلة مياه لمحتاج من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية