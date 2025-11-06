الخميس 06 نوفمبر 2025
دين ودنيا

هل يجوز طلاق زوجتي إذا كانت لا تبادلني نفس المشاعر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الشيخ محمد كمال،
الشيخ محمد كمال، فيتو
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد ذوي الهمم حول رغبته في طلاق زوجته لعدم تبادلها نفس المشاعر، مؤكدًا أن الطلاق لا ينبغي أن يكون الخيار الأول، داعيًا إلى الصلح والمحاولة بالحسنى قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

وأشار في حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، إلى أن الزواج قائم على السكن والمودة والرحمة، مستشهدًا بآية الله:«ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة».

كما ذكر أن ما يقدمه الزوج من إنفاق ورعاية هو واجب شرعي وليس منّة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ:«كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت».

حقوق وواجبات الزوجة والزوج

وأكد الشيخ محمد كمال أن خروج الزوجة من البيت دون إذن الزوج غير جائز شرعًا إلا بعذر معتبر، مشيرًا إلى أن بعض الأزواج يمنحون إذنًا عامًا بالاتفاق، وهو جائز بالتراضي.

وبيّن أن تقصير الزوجة في حقوق الزوج يُؤثمها شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ:«إذا صلّت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي أبوابها شاءت».

وأضاف أن على الزوج أن يحتوي زوجته ويبحث عن الأسباب التي تجعلها تترك البيت أو ترفض الحوار، فقد يكون السبب سوء فهم أو طريقة خاطئة في التواصل، مستشهدًا بقول النبي ﷺ:«خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».

نصيحة للزوجات للحفاظ على البيوت

وجّه أمين الفتوى نصيحة للزوجات الراغبات في تقوية العلاقة الأسرية، باللجوء إلى جلسة هادئة وصادقة مع الزوج، تعتمد على الاستماع الجيد، تحديد المشكلة بوضوح، تبادل الكلمات الطيبة والمدح المتبادل، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة مأخوذة من هدي النبي ﷺ لتعزيز المودة والرحمة في الحياة الزوجية.

الجريدة الرسمية