دين ودنيا

أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط

الشيخ حسن اليداك،
الشيخ حسن اليداك، فيتو
قال الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة يجوز لها الصلاة بملابس البيت اليومية، مشددًا على أن الشرط الأساسي لصحة الصلاة هو ستر الجسد كاملًا عدا الوجه والكفين.

 

شروط الملابس أثناء الصلاة

وأوضح اليداك، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أن الملابس التي تصلي بها المرأة يجب أن تتوافر فيها عدة شروط أن تكون واسعة وساترة وليست شفافة، تغطي الجسد بشكل كامل أثناء العبادة.

وأشار إلى أن بعض الفقهاء يجيزون كشف مقدّم القدمين من الأعلى، مشددًا على أن الأهم هو الالتزام بالستر والحشمة.

الهدف من هذه الأحكام

وأكد أمين الفتوى أن هذه الشروط تهدف إلى تمكين المرأة من أداء الصلاة بسهولة ويسر، مع الحفاظ على الاحترام للواجبات الشرعية والآداب الإسلامية في اللباس، سواء كانت الملابس اليومية في المنزل أو ملابس الخروج المعتادة.

