دين ودنيا

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الشيخ محمد كمال،
الشيخ محمد كمال، فيتو
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال أحد ذوي الهمم حول تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم، مؤكدًا أن أداء الصلاة في وقتها هو الأصل ولا يجوز تأخيرها عمدًا.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، إن لكل صلاة وقت محدد للبداية والنهاية، وأن تأخير صلاة الفجر بعد طلوع الشمس يعد خطأً شرعيًا، مستشهدًا بقول النبي ﷺ:«الصلاة في أول الوقت فيها رضوان الله» و«من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله».

التأخير بعذر شرعي فقط

أوضح الشيخ كمال أن تأخير صلاة العصر أو المغرب أو العشاء من غير عذر شرعي غير جائز، أما إذا كان السبب النوم أو النسيان، فيجب على المسلم أن يصليها فور تذكره، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ:«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».

وأضاف أنه يجوز الجمع بين الصلاتين جمعًا صوريًا في حالات العذر أو الانشغال الشديد، مثل صلاة الظهر في آخر وقتها ثم صلاة العصر بعدها مباشرة بوضوء واحد، صلاة المغرب ثم العشاء بنفس الطريقة، موضحًا أن الجمع الكامل لكل الصلوات بعد فوات أوقاتها من غير عذر غير جائز شرعًا.

أهمية المحافظة على الصلاة في أوقاتها

شدد أمين الفتوى على المحافظة على أوقات الصلاة لما فيها من بركة في العمر والرزق والصحة، داعيًا إلى تنظيم الوقت وعدم الانشغال عن أعظم أركان الدين بعد الشهادتين.

