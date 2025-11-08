السبت 08 نوفمبر 2025
الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الاتحاد والأهلي في الشوط الأول

مباراة اتحاد جدة
مباراة اتحاد جدة والأهلي في الدوري السعودي، فيتو
الدوري السعودي، إنتهى الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة أمام الأهلي، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب استاد الانماء، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

شهد الشوط الأول أفضلية هجومية لصالح الأهلي ودانت له السيطرة في فترات كثيرة من الشوط الأول، كما كان أكثر رغبة في إحراز هدف التقدم وتعددت محاولاته الهجومية باتجاه مرمى الاتحاد

أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره الاتحاد، في مباراة «ديربي جدة» في الدوري السعودي

 

تشكيل النادي الأهلي ضد الاتحاد 

يدخل فريق أهلي جدة مباراته أمام غريمه الاتحاد في ديربي جدة بتشكيل مكون من:

 - حراسة المرمى ميندي

 - خط الدفاع: مجرشي – ديميرال – إيبانيز – سليمان

 - خط الوسط: فرانك كيسيه – ميلوت- أتانجانا

 - خط الهجوم: رياض محرز- فراس البريكان – ماثيوس

تشكيل مباراة ديربي جدة، فيتو

تشكيل اتحاد جدة أمام الأهلي 

فيما يدخل فريق اتحاد جدة مباراته أمام الأهلي في ديربي جدة بتشكيل مكون من: 

في حراسة المرمى: رايكوفيتش

في خط الدفاع: الشنقيطي، بيريرا، كادش، ميتاي.

في خط الوسط: الناشري، عوار، كانتي.

في خط الهجوم:  ديابي، بنزيما، روجر.

ترتيب الأهلي والاتحاد في دوري روشن

ويسعى فريق الاتحاد لتحقيق الانتصار من أجل مصالحة جماهيره بعد التعادل مع الخليج (4-4)، وهو نفس المخطط لدى الأهلي بعد تعادله مع الرياض في نفس الجولة.

وقبل الديربي، يحتل فريق الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

 

 موعد مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي

ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة والاهلي على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، اليوم يوم السبت في تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة الاتحاد والأهلي في ديربي جدة، عبر قناة ثمانية HD 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بتعليق فهد العتيبي.

 

 

الدوري السعودي اتحاد جدة الأهلي استاد الانماء مباراة اتحاد جدة أمام الأهلي دوري روشن ماتياس يايسله ديربي جدة

الجريدة الرسمية