السبت 08 نوفمبر 2025
محافظات

تجميع 190 كيس دم فى حملة للتبرع بفاقوس

صحه الشرقية
صحه الشرقية
أطلق اليوم مستشفى فاقوس المركزي حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع البنك التجميعى، وقرية ميت العز برعاية الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وبإشراف ومشاركة الدكتور أحمد الشوادفى مدير المستشفى. 

صحة الشرقية: نشاط مكثف بمستشفى فاقوس المركزى

 

التنسيق بين الفريق الطبى ومتطوعين بالقرى 

 

وأكد الدكتور محمود عبدالعظيم مدير بنك الدم أنه تم اليوم التنسيق من قبل الفريق الطبي ببنك الدم بالمستشفى ومتطوعين بقرى مركز فاقوس للقيام بحملة تبرع، وذلك  حرصًا على إنقاذ الأرواح.

190 كيس دم حصيلة الحملة 

وتم  خلال الحملة الحصول على190كيسا إسهاما فى  توفير الدم ومشتقاته لمرضى الطوارئ وأمراض الساليثيميا والعمليات الجراحية وبعض الأمراض الوراثية، مع تقديم توعية للمتبرعين عن فوائد التبرع بالدم وتقديم شرح كاف لموانع التبرع حيث لبنك الدم

صحة الشرقية تحقق أعلى تقييم شامل على مستوى المحافظات

 

 تطبيق معايير مكافحة العدوى 

وقال إن بنك الدم بمستشفى فاقوس المركزي تجميعي يقدم فصائل الدم ومشتقاته المختلفة على أيدى نخبة متميزة طبقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى بجميع المحافظة.

