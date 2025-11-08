وكيل وزارة الصحة بقنا يتفقد مستشفى نقادة بطوخ

18 حجم الخط

تفقد الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا المقر المؤقت لمستشفى نقادة بطوخ، وذلك للوقوف على انتظام العمل ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر احتياجات الأقسام المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وخلال الزيارة، التي رافقه فيها الدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة، الدكتور عوض الله سعيد مدير المستشفى، تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وراجع مدى جاهزيته لإستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة، واطمأن على توافر الأطباء وأطقم التمريض في النوبتجيات المختلفة، وسير العمل بغرفة الإنعاش والطوارئ، ومدى سرعة الإستجابة للحالات الحرجة.

كما تفقد وكيل الوزارة العيادات الخارجية بالمستشفى، وتابع منظومة صرف الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية التابعة لها، وراجع سجلّات الصرف والتوريد للتأكد من توافر جميع الأصناف الدوائية الأساسية.

كما التقى بعددٍ من المرضى والمترددين على العيادات واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، ووجه بسرعة تلبية إحتياجات المرضى والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجههم أثناء تلقي الخدمة.

وشملت الجولة أيضًا تفقد الأقسام الداخلية بالمقر المؤقت، والتي تضم أقسام النساء، والأطفال، والحضانات، والعمليات، والباطنة، حيث اطمأن وكيل الوزارة على توافر الخدمات العلاجية داخل تلك الأقسام وتابع عددًا من الحالات المرضية.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم العلاج الطبيعي وتابع سير العمل بداخله ومدى إنتظام الجلسات العلاجية المقدمة للمرضى، ووجّه باحالة المتغيبين للتحقيق معهم وذلك للتقصير في أداء واجبهم الوظيفي، مؤكدًا على ضرورة رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمة العلاجية بما يتناسب مع إحتياجات المرضى.

واستكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد المبنى القديم لمستشفى نقادة، حيث تفقد أقسام الكُلَى الصناعي، والحميات، والباطنة، واطمأن على المرضى المتواجدين بها، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الرعاية الصحية المقدَّمة لهم.

المتابعة اليومية لصيانة الأجهزة بقنا

كما تابع تشغيل أجهزة الغسيل الكلوي وتأكد من عملها بكفاءة وشدّد على ضرورة المتابعة اليومية لصيانة الأجهزة واستمرار تشغيلها لضمان إستمرارية تقديم الخدمة دون إنقطاع، كما تابع عددا من الحالات المحجوزة بقسم الحميات والتي أشادت بالخدمة الطبية داخل القسم بالمستشفى.

كما تفقد وكيل الوزارة موقف الإحلال والتجديد بالمبنى القديم، والذي من المقرر تجديده بدعم من هيئة تنمية الصعيد، ووجه بسرعة استكمال الأعمال الإنشائية وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير الصحية المعتمدة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الخدمات المقدّمة لأهالي مركز نقادة.

فيما أكد وكيل الوزارة على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة والمتابعة الدقيقة لمستوى الأداء داخل جميع المنشآت الصحية، حرصًا على تقديم خدمات طبية آمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.