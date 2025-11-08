مؤتمر ومسيرة بشوارع الغربية لتأييد إبراهيم مجدي حسين مرشح الشباب بـ"القائمة الوطنية" لانتخابات النواب (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت شوارع قرية الجميزة بمدينة السنطة في محافظة الغربية مساء أمس الجمعة، مؤتمر جماهيري ومسيرة حاشدة لدعم مرشح الشباب بالقائمة الوطنية إبراهيم مجدي حسين في انتخابات مجلس النواب عن القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وسط حضور لافت من أهالي عدد من القرى والمراكز الذين حرصوا على مساندة المرشح الشاب وتأكيد ثقتهم برؤيته.

انطلقت فعاليات المؤتمر بمحافظة الغربية تحت شعار جيل جديد بفكر جديد حيث عرض إبراهيم مجدى حسين ملامح برنامجه الانتخابي القائم على دعم المشاركة الشبابية وتطوير الخدمات الأساسية داخل الدوائر وتحسين مستوى المعيشة من خلال مشروعات تنموية مستدامة.



وأعرب المشاركون في المسيرة من أبناء الغربية عن دعمهم الكامل للمرشح الذي يعد أصغر المتنافسين على المقاعد الممثلة بالقائمة الوطنية مؤكدين أنه يقدم نموذجًا جديدًا لشباب قادر على تحمل المسؤولية وإحداث تغيير حقيقي يخدم أبناء الغربية.



وأكد إبراهيم مجدي حسين خلال كلمته أنه يسعى إلى تمثيل جميع الفئات والعمل على استكمال مسيرة والده في العمل الخدمي والعطاء لأهالي دائرته متعهدًا بالعمل الجاد والتواصل المستمر مع المواطنين لتحقيق تطلعاتهم خلال المرحلة المقبلة والسير علي نهج والده رحمه الله في العمل الخدمة.

