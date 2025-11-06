مؤتمر جماهيري لدعم القائمة الوطنية بالقليوبية

18 حجم الخط

شهدت محافظة القليوبية، مساء اليوم، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك وسط حضور كثيف تجاوز 15 ألف مواطن من مختلف مراكز وقرى المحافظة، في مشهد يؤكد وعي الشارع القليوبي بدوره الوطني في المشاركة السياسية.

بدأ المؤتمر بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وسط أجواء حماسية رفعت شعار: "معًا نحمي الوطن.. معًا نبني المستقبل".

وأكد مقدمو المؤتمر في كلمتهم الافتتاحية أن محافظة القليوبية كانت وما زالت في مقدمة الصفوف، بدورها التاريخي في دعم الوطن وقيادته السياسية، مشيرين إلى أن الحشد الكبير يبرهن على ثقة المواطنين في مرشحي حزب مستقبل وطن، وقدرتهم على تمثيل المواطن داخل البرلمان والدفاع عن مصالحه.

وتضمن المؤتمر كلمات لعدد من القيادات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم:النائب عاطف ناصر – الأمين العام المساعد بالمركزية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر (رمز كليوباترا)، النائب يحيى عيسوي – الأمين العام المساعد بالمركزية، المستشار الدكتور مسعد عبد المقصود الفخراني – أمين المحافظة، النائب أحمد بدوي – أمين الاتصالات بالمركزية ومرشح القائمة الوطنية (رمز كليوباترا)، النائب محمد سليم – أمين مساعد التنظيم بالمركزية ومرشح القائمة الوطنية (رمز كليوباترا)، النائب عبد الله أحمد عبد الله – أمين حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية ومرشح القائمة الوطنية (رمز كليوباترا)، النائب مصطفى النفيلي – أمين التنظيم بالقليوبية ومرشح الفردي عن دائرة طوخ وقها (رمز القلم)، النائبة سوالف درويش – أمينة المرأة بالقليوبية ومرشحة القائمة الوطنية (رمز كليوباترا)، بالإضافة إلى المرشحتين دنيا هاني سيف وآية مجدي غنيم مرشحتي القائمة الوطنية (رمز كليوباترا).

وشدد المتحدثون خلال كلماتهم، على دعمهم الكامل لمسار الدولة المصرية والمشروع الوطني بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمال جهود التنمية والبناء التي تشهدها الجمهورية الجديدة في مختلف القطاعات.

واختُتم المؤتمر بتأكيد دعوة جماهير القليوبية للمشاركة الفعّالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإعلاء صوتهم بما يخدم استقرار الوطن ومستقبله، وسط تفاعل كبير وهتافات ترددت بأرجاء القاعة:"تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

