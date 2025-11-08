أشرف رشاد عثمان مرشح "القائمة الوطنية": إقبال المصريين بالخارج على التصويت تعكس وعيا وطنيا

السبت 08 نوفمبر 2025
أكد أشرف رشاد عثمان المرشح بالقائمة الوطنية من أجل مصر، إن إقبال  للمصريين في الخارج على المشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعكس وعيًا وحرصًا راسخًا لدى أبناء الجاليات المصرية على دعم مسار الدولة واستكمال بناء مؤسساتها.

 

وأوضح عثمان، أن مشاهد توافد الناخبين على مقار الاقتراع في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج تعبر عن إدراك حقيقي لدور البرلمان المقبل في صياغة التشريعات وتعزيز الرقابة على الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن المشاركة الفاعلة للمصريين بالخارج تؤكد ارتباطهم بوطنهم رغم المسافات.

وأضاف أن المصريين في الخارج أثبتوا خلال مختلف الاستحقاقات أنهم جزء أصيل من المعادلة الوطنية، وأن صوتهم الانتخابي يحمل رسالة دعم للاستقرار والتنمية.

 

وأشار إلى أن الدولة حرصت على توفير كل التسهيلات والإجراءات المنظمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل ميسر.

وأكد أن المشاركة الواعية في الانتخابات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الحياة السياسية وترسيخ التمثيل الحقيقي للإرادة الشعبية، داعيًا المواطنين في الداخل إلى استكمال هذا المشهد الديمقراطي خلال المراحل المقبلة من عملية الاقتراع.

