أشرف رشاد عثمان مرشح "القائمة الوطنية": إقبال المصريين بالخارج على التصويت تعكس وعيا وطنيا

18 حجم الخط

أكد أشرف رشاد عثمان المرشح بالقائمة الوطنية من أجل مصر، إن إقبال للمصريين في الخارج على المشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعكس وعيًا وحرصًا راسخًا لدى أبناء الجاليات المصرية على دعم مسار الدولة واستكمال بناء مؤسساتها.

وأوضح عثمان، أن مشاهد توافد الناخبين على مقار الاقتراع في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج تعبر عن إدراك حقيقي لدور البرلمان المقبل في صياغة التشريعات وتعزيز الرقابة على الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن المشاركة الفاعلة للمصريين بالخارج تؤكد ارتباطهم بوطنهم رغم المسافات.

وأضاف أن المصريين في الخارج أثبتوا خلال مختلف الاستحقاقات أنهم جزء أصيل من المعادلة الوطنية، وأن صوتهم الانتخابي يحمل رسالة دعم للاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أن الدولة حرصت على توفير كل التسهيلات والإجراءات المنظمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل ميسر.

وأكد أن المشاركة الواعية في الانتخابات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الحياة السياسية وترسيخ التمثيل الحقيقي للإرادة الشعبية، داعيًا المواطنين في الداخل إلى استكمال هذا المشهد الديمقراطي خلال المراحل المقبلة من عملية الاقتراع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.