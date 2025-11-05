تفاصيل مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب

18 حجم الخط

نظم اليوم الأربعاء حزب مستقبل وطن، المؤتمر الختامي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 لقطاع الصعيد وغرب الدلتا، بنادي الشيخ زايد الرياضي بالجيزة.

مؤتمر دعم القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب

حضر المؤتمر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب، الأمين العام، ونواب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، وأمناء الأمانات المركزية، وأعضاء الأمانة المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات.

مشاركة مرشحي القائمة الوطنية في المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن

كما شارك في المؤتمر مرشحي القائمة الوطنية عن حزب مستقبل وطن لقطاعي غرب الصعيد والدلتا، ومرشحي الفردي من المرحلة الأولى.

ومن جانبه أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودوره في قيادة الدولة خلال السنوات الماضية، رغم التحديات والصعوبات.

دور مرشحي مستقبل وطن في مجلس النواب

بينما أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام للحزب، أن الحزب يخوض الاستحقاق الانتخابي القادم برؤية واضحة تقوم على الشراكة الوطنية وتغليب المصلحة العامة.

وأكد أن البرلمان هو منصة للتعبير عن صوت المواطن، وليس ساحة للشعارات أو المزايدات السياسية، مؤكدا أن تشكيل القائمة الوطنية التي ضمت مختلف القوى والأحزاب، يعكس هذه الرؤية وهدفها دعم الدولة المصرية ومؤسساتها في مرحلة دقيقة.

فيها قال الدكتور محمد سعفان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن الحزب يخوض الاستحقاق الانتخابي الجديد بروح وطنية ومسؤولية كبيرة تجاه الدولة، وبثقة في دعم المواطنين ووعيهم السياسي، داعيا الناخبين للمشاركة بكثافة.

فيما أوضح النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن مرشحي الحزب خاضوا فترة الدعاية الانتخابية بأعلى درجات الانضباط واحترام القانون، دون ارتكاب أي مخالفات انتخابية.

وفي ختام المؤتمر تم التقاط الصور الجماعية لمرشحي القائمة الوطنية ومرشحي الفردي ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

واختتمت المؤتمر، المطربة نسمة محجوب، بفقرة غنائية تفاعل معها الجمهور.

فيما كرم نادي الشيخ زايد الرياضي بالجيزة، النائب أحمد عبد الجواد، بتقديم درعا بإسم النادي، تقديرًا لجهوده في خدمة الوطن.

