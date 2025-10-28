الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

على متنها 220 راكبا، اندلاع حريق هائل في فندق سياحي بنيل الأقصر (صور)

حريق مركب الأقصر
حريق مركب الأقصر

اندلع حريق في مركب سياحي بمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر كانت في طريقها إلى محافظة أسوان.، وجرى إخلاء 220 راكبا من بينهم سائحين، دون وقوع إصابات أو وفيات.

 

حريق هائل في فندق سياحي بالأقصر 

تلقى اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر  بورود بلاغًا للنجدة عن نشوب حريق  في مطبخ فندق سياحي عائم بمجرى نهر النيل.

وعلى الفور نجح قبطان الفندق العائم في السيطرة على حركة المركب العائم بالرسو على مرسى غير رسمي بناحية وابورات المطاعنة بإسنا، وتم إنزال جميع السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، دون وقوع إصابات أو وفيات، وعقب ذلك تفاقمت الأزمة واشتعلت النيران بالكامل في الفندق العائم.


جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر أمن الأقصر سياحة الاقصر حريق مركب سياحي حريق الأقصر

مواد متعلقة

العثور على جثمان شخص مقتول بالرصاص في الأقصر

ضبط سيدة بتهمة الاتجار في المخدرات بالأقصر

افتتاح مركز الفحص الفني الإلكتروني بمرور طيبة في الأقصر

الأكثر قراءة

الاتحاد يتقدم على النصر 2-1 في شوط أول مثير

تعادل نابولي وليتشي سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

البنوك توجه رسائل توعية للعملاء قبل الإعلان عن بدء التوقيت الشتوي

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

على متنها 220 راكبا، اندلاع حريق هائل في فندق سياحي بنيل الأقصر (صور)

يعرض قريبا، منصة شاهد تروج لمسلسل سنجل ماذر فاذر

جيش الاحتلال يبدأ هجوما على قطاع غزة، وكاتس يتوعد حماس بدفع ثمن باهظ

الأرصاد تحذر من الشبورة وانخفاض الرؤية الأفقية على هذه الطرق غدا

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرز مؤلفات العلماء المسلمين عن الآثار والحضارة المصرية القديمة (فيديو)

قانون صيانة الإنسان، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 166 من سورة النساء (فيديو)

كيف يوازن الآباء بين الحزم واللين في تربية الأبناء دون قسوة؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية