على متنها 220 راكبا، اندلاع حريق هائل في فندق سياحي بنيل الأقصر (صور)

اندلع حريق في مركب سياحي بمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر كانت في طريقها إلى محافظة أسوان.، وجرى إخلاء 220 راكبا من بينهم سائحين، دون وقوع إصابات أو وفيات.

حريق هائل في فندق سياحي بالأقصر

تلقى اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر بورود بلاغًا للنجدة عن نشوب حريق في مطبخ فندق سياحي عائم بمجرى نهر النيل.

وعلى الفور نجح قبطان الفندق العائم في السيطرة على حركة المركب العائم بالرسو على مرسى غير رسمي بناحية وابورات المطاعنة بإسنا، وتم إنزال جميع السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، دون وقوع إصابات أو وفيات، وعقب ذلك تفاقمت الأزمة واشتعلت النيران بالكامل في الفندق العائم.



جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

