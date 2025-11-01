السبت 01 نوفمبر 2025
شاشات عملاقة في الأقصر لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير (بث مباشر)

تجهيزات نقل افتتاح
تجهيزات نقل افتتاح المتحف المصري

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه اللمسات الأخيرة من تجهيزات ساحة أبو الحجاج وميدان صلاح الدين بمدينة الأقصر بشاشات ضخمة لاستقبال المواطنين لمتابعة فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، مساء اليوم السبت.

 

مراسم حفل افتتاح المتحف المصري


كان محافظة الأقصر انتهت تجهيز ساحة سيدي أبو الحجاج خلف معبد الأقصر عبر تركيب شاشة عرض ضخمة وتجهيز الموقع بالمقاعد والخدمات لاستقبال المواطنين، وذلك بالإضافة إلى شاشة ضخمة بميدان صلاح الدين بمدينة الأقصر، لنقل فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر، مساء اليوم السبت، بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة، ويجعل المواطنين جزءًا من هذه اللحظة التاريخية، حيث تتجه أنظار العالم كله إلى أرض مصر احتفاءً بهذا الصرح الكبير.

 

كما تضمنت التجهيزات تكثيف أعمال النظافة والتجميل ومراجعة أعمال الإضاءة وبث مواد توعوية ووثائقية تكشف أهمية المتحف ودوره في استعادة صورة مصر الحضارية على المستويين السياحي والثقافي، بساحة أبو الحجاج وميدان صلاح الدين، بما يضفي أجواء من البهجة لدي المواطنين والزائرين، وبما يليق بالمناسبة العظيمة التي تمثل لحظة فخر واعتزاز لكل مواطن مصري.

 

وفي هذا الصدد قال المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا قوميًا فريدًا يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، ويمثل امتدادا لمسيرة الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على أن يشارك أبناء الاقصر في هذا العرس الوطني الذي يعكس مكانة مصر العالمية وريادتها الثقافية والحضارية، مؤكدا أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو لحظة تاريخية وأن المحافظة حريصة على أن يعيش كل مواطن وزائر للمحافظة التاريخية هذه اللحظة الفريدة.

