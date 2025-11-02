ضعف المياه بالقرنة في الأقصر بسبب أعمال صيانة طارئة بمحطة غرب النيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن ضعف المياه بمركز ومدينة القرنة والمناطق التابعة لها، والتي تشمل القرنة والمريس والضبعية والأقالتة وقامولا والبعيرات، اليوم الأحد، وذلك في الفترة من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساءً، نظرًا لتنفيذ أعمال صيانة طارئة بمحطة مياه غرب النيل.

ضعف المياه في الأقصر

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة تأتي في إطار الجهود المستمرة لرفع كفاءة المحطات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن استقرار الضخ وجودة مياه الشرب بالمناطق التابعة للمحافظة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف الخدمة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة المياه إلى طبيعتها تدريجيًا.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أنها تقوم بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويمكن التواصل لطلبها أو للإبلاغ عن أي شكاوى من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو عبر الأرقام 0952282406 و0952284116 و01030019076 و01212579703 و01147999752.

وأضافت الشركة أنها تتابع الموقف ميدانيًا لضمان سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في المواعيد المحددة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية إلى جميع المناطق المتأثرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.