افتتاح مركز الفحص الفني الإلكتروني بمرور طيبة في الأقصر

افتتاح مركز الفحص
افتتاح مركز الفحص الفني الالكتروني بمرور طيبة في الأقصر

افتتح اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، اليوم الأحد، مركز الفحص الفني الإلكتروني بمدينة طيبة الجديدة، برفقة اللواء ضياء ماهر مدير إدارة المرور، واللواء رحاب فاروق مساعد مدير أمن الأقصر وعددا من قيادات مديرية أمن الأقصر.

مركز الفحص الفني لإدارة مرور الأقصر 

وأجرى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر جولة تفقدية داخل مركز الفحص الفني الالكتروني، والذي بدأ العمل به عقب الافتتاح مباشرة، وسط حالة من الفرحة والسعادة بين قائدي المركبات الذين توافدوا اليوم لإنهاء إجراءات وفحوصات خاصتهم بالنظام الالكتروني الحديث.

وأصبحت خدمة الفحص الفني للمركبات المقر الجديد بمدينة طيبة الجديدة بدلًا من منطقة نجع الخطباء، والذي يتيح لأصحاب السيارات من داخل وخارج الأقصر إجراء الفحص والتراخيص دون الحاجة للسفر إلى محافظات أخرى، ضمن منظومة خدمات متكاملة اليكترونية.

ويأتي ذلك الافتتاح بمثابة نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة من إدارة مرور الأقصر، والتي تساهم في تخفيف الضغط على الإدارات القديمة وتقليل الزحام، مع توفير بيئة عمل مريحة للمواطنين والعاملين. 

ومركز الفحص الجديد بمدينة طيبة شمال الأقصر مجهز بنظام إلكتروني موحد يضمن سرعة ودقة الإجراءات، فضلًا عن تطبيق آليات الفحص الذكي للمركبات وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية، لتطوير الخدمات الجماهيرية ورفع كفاءتها عبر إنشاء وحدات مرورية حديثة مجهزة بأنظمة رقمية متقدمة، على مساحة 3 أفدنة، و18 شباك فحص الكتروني مجهز.

 

 

 

الجريدة الرسمية