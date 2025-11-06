الخميس 06 نوفمبر 2025
أخبار مصر

هيئة الدواء: ضبط 27 قضية لتداول الأدوية عبر الإنترنت في أكتوبر

الأدوية، فيتو
أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تتابع بشكل دوري حركة تداول الأدوية في السوق المحلي منذ لحظة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصولها إلى المستهلك، موضحًا أن منظومة الرقابة تشمل 1600 شركة توزيع و86 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية.

 

حملات تفتيشية من هيئة الدواء

وقال "رجائي"، خلال تصريحات بقناة إكسترا نيوز، إن فرق التفتيش التابعة للهيئة تنتشر في جميع المحافظات وتراقب مدى التزام الشركات والموزعين بالقواعد المنظمة لتداول الدواء.

 

هيئة الدواء: لا تهاون مع أي تلاعب أو احتكار في توزيع المستحضرات الدوائية

وشدد على أن الهيئة لا تتهاون مع أي تلاعب أو احتكار في توزيع المستحضرات الدوائية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بالتعاون مع الجهات المختصة، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما حذر من أن بيع الأدوية عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي مخالف للقانون، مشيرًا إلى أن الهيئة، بالتنسيق مع إدارة جرائم الإنترنت، نجحت في ضبط 27 قضية خلال أكتوبر الماضي تخص تداول أدوية عبر المنصات الإلكترونية.

