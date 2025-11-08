السبت 08 نوفمبر 2025
أخبار مصر

لليوم الثاني، نفاد تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أعلنت هيئة  المتحف المصري الكبير نفاد تذاكر دخول الزائرين لليوم الثاني على التوالي بعد وصول الحجوزات على الموقع الالكتروني إلى الطاقة القصوى.   

وكانت هيئة المتحف المصري الكبير، اقتصرت إتاحة تذاكر دخول الزائرين إلي المتحف المصري الكبير خلال أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال الموقع الإلكتروني للمتحف فقط، وذلك عقب الإقبال الكبير الذي شهده تذاكر الحجز بالمتحف المصري الكبير.

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن مد ساعات الزيارة بقاعات العرض المتحفي يومي السبت والأربعاء حتى الساعة 9 مساء بدلا من الساعة 6، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الزائرين لدخول المتحف ومشاهدة القطع الأثرية المعروضة به.    

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

وأوضحت  هيئة المتحف المصري الكبير أن مواعيد زيارة المتحف تبدأ من الساعة 9 صباحا خلال أيام « الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الخميس، الجمعة» وتنتهي في الساعة 6 مساء على أن يكون آخر موعد لشراء التذاكر 5 مساء.

