أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يكشف عن المجموعة الكاملة لكنوز تانيس

القناع الذهبي لتانيس
يعرض المتحف المصري بالتحرير، مجموعة كنوز تانيس التي تضم أقنعة جنائزية ذهبية وتوابيت فضية ومجوهرات قيمة تعود لملوك الأسرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين، وذلك لتعويض غياب كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تم نقلها لعرضها لأول مرة بشكل كامل في قاعتين مخصصتين هناك.

ويرجع تاريخ العثور على كنوز تانيس إلى مقابر تانيس صان الحجر شرق الدلتا، وتعرض بالدور العلوي بالمتحف.

كما يعرض المتحف المصري بالتحرير، مجموعة من الأقنعة الذهبية الشهيرة لوالدي الملكة تي، زوجة الملك أمنحتب الثالث.

 

الأقنعة الذهبية الشهيرة لوالدي الملكة تي

وعثر على مومياوات يويا وثويا فى المقبرة (KV46) بوادي الملوك فى الأقصر، وقد كانت المومياوات ترتدى أقنعة الكارتوناج المغطاة بورق الذهب عند الاكتشاف من عصر الدولة الحديثة، الأسرة الثامنة عشرة، عهد أمنحتب الثالث (1390-1352 ق.م).

وتعرض هذه الأقنعة مع المومياوات وباقي كنوز المقبرة حاليًا بالطابق العلوي بالمتحف المصري بالقاهرة.

ويشهد المتحف المصري بالتحرير، إقبالا كبيرا من الزائرين على قاعات العرض، وذلك لزيارة المقتنيات الأثرية المعروضة داخل قاعات العرض.

أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أنه يجري العمل الآن على إعادة إحياء المتحف المصري بالتحرير، من خلال القيام بعدد من عمليات التطوير، حتى يتم تقديم تجربة سياحية للزائرين برؤية تليق بعظمة الحضارة المصرية.

