السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد الإقبال الكثيف، مد فترة زيارة المتحف المصري الكبير 3 ساعات إضافية

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
18 حجم الخط
ads

أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن مد ساعات الزيارة بقاعات العرض المتحفي يومي السبت والأربعاء حتى الساعة 9 مساء بدلا من الساعة 6، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الزائرين لدخول المتحف ومشاهدة القطع الأثرية المعروضة به.   

 

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير أن مواعيد زيارة المتحف تبدأ من الساعة 9 صباحا خلال أيام « الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الخميس، الجمعة» وتنتهي في الساعة 6 مساء على أن يكون آخر موعد لشراء التذاكر 5 مساء.

وقالت الهيئة إنه فيما يخص الزيارة يومي السبت والأربعاء، فتكون الزيارة من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء ويكون آخر موعد لشراء تذاكر الدخول في 8 مساء.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير 

وجاءت أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين:

البالغون: 200 جنيه.
الطلاب: 100 جنيه.
الأطفال: 100 جنيه.
كبار السن: 100 جنيه.
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للأجانب والعرب:

البالغون: 1450 جنيه.
الطلاب: 730 جنيه.
الأطفال: 730 جنيه.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

البالغون: 730 جنيه.
الطلاب: 370 جنيه.
الأطفال: 370 جنيه.

أسعار الجولات الإرشادية في المتحف المصري الكبير:

المصريين:

الزائرون: 350 جنيهًا.
الطلاب: 175 جنيهًا.
كبار السن: 175 جنيهًا.

العرب والأجانب:

الزائرون: 1950 جنيهًا.
الطلاب: 980 جنيهًا.
كبار السن: 980 جنيهًا.

العرب والأجانب المقيمين في مصر:

الزائرون: 980 جنيهًا.
الطلاب: 500 جنيه.
كبار السن: 500 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير زيارة المتحف المصري الكبير مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبي

مواد متعلقة

بعد طوفان الزائرين، هيئة المتحف المصري الكبير تقصر بيع تذاكر الدخول أيام العطلات على الموقع الرسمي

المتحف المصري الكبير.. استثمار يغير خريطة السياحة بمصر.. خبراء: 45 مليون دولار دخل سنوي متوقع من الزيارات.. وإيرادات غير مباشرة تتخطى الـ200 مليون.. وقدوم 30 مليون سائح بحلول 2028

الأكثر قراءة

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 30 جنيها والمكرونة 5 والبلطي "كل يوم بحال"

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

هل تتضاعف صلاة الفرض والنافلة في المسجد الحرام؟

الإفتاء توضح معنى توحيد أسماء الله تعالى والصفات وحكم تأويلها

المزيد
الجريدة الرسمية