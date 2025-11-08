بعد الإقبال الكثيف، مد فترة زيارة المتحف المصري الكبير 3 ساعات إضافية

18 حجم الخط

أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن مد ساعات الزيارة بقاعات العرض المتحفي يومي السبت والأربعاء حتى الساعة 9 مساء بدلا من الساعة 6، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الزائرين لدخول المتحف ومشاهدة القطع الأثرية المعروضة به.

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير أن مواعيد زيارة المتحف تبدأ من الساعة 9 صباحا خلال أيام « الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الخميس، الجمعة» وتنتهي في الساعة 6 مساء على أن يكون آخر موعد لشراء التذاكر 5 مساء.

وقالت الهيئة إنه فيما يخص الزيارة يومي السبت والأربعاء، فتكون الزيارة من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء ويكون آخر موعد لشراء تذاكر الدخول في 8 مساء.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وجاءت أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين:

البالغون: 200 جنيه.

الطلاب: 100 جنيه.

الأطفال: 100 جنيه.

كبار السن: 100 جنيه.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للأجانب والعرب:

البالغون: 1450 جنيه.

الطلاب: 730 جنيه.

الأطفال: 730 جنيه.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

البالغون: 730 جنيه.

الطلاب: 370 جنيه.

الأطفال: 370 جنيه.

أسعار الجولات الإرشادية في المتحف المصري الكبير:

المصريين:

الزائرون: 350 جنيهًا.

الطلاب: 175 جنيهًا.

كبار السن: 175 جنيهًا.

العرب والأجانب:

الزائرون: 1950 جنيهًا.

الطلاب: 980 جنيهًا.

كبار السن: 980 جنيهًا.

العرب والأجانب المقيمين في مصر:

الزائرون: 980 جنيهًا.

الطلاب: 500 جنيه.

كبار السن: 500 جنيه.

