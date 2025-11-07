المتحف المصري الكبير.. استثمار يغير خريطة السياحة بمصر.. خبراء: 45 مليون دولار دخل سنوي متوقع من الزيارات.. وإيرادات غير مباشرة تتخطى الـ200 مليون.. وقدوم 30 مليون سائح بحلول 2028

18 حجم الخط

المتحف المصري الكبير يُعد واحدًا من أهم المشاريع الثقافية والحضارية في مصر والعالم، ويقع على مقربة من أهرامات الجيزة، حيث يشكل امتدادًا للحضارة الفرعونية العريقة.

كما يعتبر المتحف أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم مئات الآلاف من القطع الأثرية التي تروي قصة مصر على مختلف العصور.

هانى جنينة: المتحف استثمار اقتصادي واعد

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن مشروع المتحف المصري الكبير يمثل استثمارا اقتصاديا واعدا لمصر، ويتوقع أن يسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني على المدى الطويل.

وأضاف جنينة، أن بعض الآراء التي تحاول تصوير المتحف كمشروع عبء على الموازنة العامة للدولة هي آراء غير دقيقة، خاصة عندما نأخذ بعين الاعتبار الأرقام والإحصائيات التي تؤكد جدوى هذا المشروع الكبير على المستويين الاقتصادي والسياحي.

تكلفة إنشاء المتحف

وأشار جنينة، استنادا إلى البيانات التي قدمتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، إلى أن تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير قد بلغت نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، وقد تم تمويل الجزء الأكبر من هذه التكلفة من خلال قرضين يابانيين تجمعت قيمتهما الإجمالية حوالي 800 مليون دولار، مع فائدة تفضيلية منخفضة لا تتجاوز 1.5% وهو ما يعكس مرونة وذكاء في التمويل، ويظهر قدرة الحكومة المصرية على جذب تمويلات خارجية بشروط ميسرة، وهو ما يعزز من القيمة الاقتصادية لهذا المشروع على المدى البعيد.



الإيرادات المتوقعة

وأضاف جنينة أنه حتى في حالة افتراض استقبال المتحف المصري الكبير لعدد 5 آلاف زائر أجنبي يوميا، مع فرض سعر تذكرة دخول قدره 25 دولارًا، فإن الإيرادات السنوية المباشرة للمتحف يمكن أن تصل إلى نحو 45 مليون دولار.

ولكن جنينة شدد على أن تقدير الإيرادات بناءً على دخل التذاكر فقط لا يعتبر تقديرًا دقيقًا كونه لا يأخذ في الحسبان إنفاق السائحين على الأنشطة الأخرى داخل المنطقة، مثل تناول الطعام والشراب، وشراء الهدايا التذكارية، فضلًا عن وسائل الترفيه المتوفرة.



عوائد غير المباشرة

وتابع هانى جنينة الخبير الاقتصادي قائلًا: إذا افترضنا أن السائح الواحد ينفق حوالي 100 دولار يوميًا في المنطقة المحيطة بالمتحف، على الطعام والمشروبات والهدايا والأنشطة الترفيهية، فإن الإيرادات السنوية غير المباشرة للمتحف يمكن أن تقترب من 200 مليون دولار.

ارتفاع دخل مقدمي الخدمات السياحية

وهذا بالطبع بخلاف العوائد غير المباشرة التي ستنعكس بشكل إيجابي على المنطقة المحيطة بالمتحف، مثل زيادة القيمة السوقية لمنطقة الأهرامات بالكامل، وارتفاع دخل مقدمي الخدمات السياحية مثل الفنادق والمطاعم ووسائل النقل، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.



الأثر الاقتصادي الأكثر أهمية

وختم جنينة حديثه مؤكدا أن الأثر الاقتصادي الأكثر أهمية لهذا المشروع هو أنه سيعمل على تحفيز الاستثمار السياحي في مصر، ويساهم في رفع القيمة المضافة للمنطقة الأثرية المحيطة بالأهرامات وقال إن هذا المشروع سيعد بمثابة صفقة اقتصادية رابحة لمصر، حيث سيسهم بشكل كبير في تطوير قطاع السياحة الذي يعد من أهم مصادر الدخل القومي، وسيعزز من فرص العمل ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.



1.5 إلى 2.5 مليار دولار عوائد اقتصادية سنوية غير مباشرة

قالت الدكتورة درية ماضى الخبيرة الاقتصادية إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد معلم سياحي بل يعد مشروعا استراتيجيا يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية ومن المتوقع أن يساهم افتتاح المتحف في جذب السياح من جميع أنحاء العالم.

وتشير التوقعات إلى أن عدد الزوار سيرتفع ليصل إلى حوالي 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وفقا لمجلة ناشيونال جيوغرافيك ترافلر، كما يتوقع أن يستقطب المتحف بين 5 و8 ملايين سائح سنويا بعد اكتمال افتتاحه، مع العلم أن مصر استقبلت حوالي 16 مليون سائح في العام الماضي، ومن المنتظر أن يزيد هذا التدفق بنسبة 27% بعد افتتاح المتحف.

وأكدت ماضى أن المتحف المصري الكبير يحتوي على كنوز تاريخية نادرة لا تقدر بثمن، إذ يضم نحو 100 ألف قطعة أثرية على مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع، وسيتم عرض هذه القطع باستخدام أحدث التقنيات في الإضاءة والعرض، كما يقع المتحف في موقع استراتيجي بالقرب من الأهرامات، مما يعزز من أهمية الحدث الذي يُعد بمثابة نقطة فارقة في تاريخ المتاحف المصرية.

وأوضحت أن المتحف يعود بمنافع اقتصادية كبيرة على القطاع السياحي، ما سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل في مجالات متعددة مثل السياحة، الفنادق، الحرف اليدوية، والتراث الثقافي، وتقدر العوائد الاقتصادية السنوية للمتحف ما بين 1.5 إلى 2.5 مليار دولار.



وأشارت درية إلى أن افتتاح المتحف يعد بداية جديدة للمتاحف المصرية، خاصة بما يحتويه من قطع أثرية نادرة، مثل المجموعة الذهبية الخاصة بتوت عنخ آمون، التي سيتم عرضها لأول مرة بشكل كامل وتوقعت أن يحقق المتحف تأثيرًا كبيرًا على السياحة المصرية، ليصبح وجهة رئيسية مماثلة لمتحف اللوفر في باريس أو المتحف البريطاني، ما سيساهم في زيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر وأضاف أن القطاع السياحي يُعد من أهم محركات الاقتصاد المصري، ويساهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي ورفع معدلات إشغال الفنادق.

وأوضحت درية ماضى أن افتتاح المتحف يعيد تشكيل خريطة السياحة في مصر ويحول منطقة الأهرامات بالجيزة إلى مركز جذب سياحي عالمي، مع توقعات بزيادة الاستثمارات في المنطقة، ما يعزز التنمية الاقتصادية وقالت إن المتحف سيضع القاهرة على خريطة السياحة العالمية ويعيدها إلى واجهة الاهتمام السياحي في أوروبا وأمريكا وأستراليا وآسيا.



جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يتفوق على باقي المتاحف بفضل تنوع مقتنياته ومساحته الواسعة وكنوزه التاريخية والثقافية، ليصبح مؤسسة ثقافية، اقتصادية، تعليمية وترفيهية. يُتوقع أن يستقطب المتحف حوالي 5 آلاف زائر يوميا، كما يحتوي على قاعات عرض متميزة ومراكز ثقافية وفنية وحدائق بمساحة 5 آلاف متر مربع، بما في ذلك حديقة للنباتات النادرة وحديقة المعبد وحديقة للرؤية البصرية وحديقة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.