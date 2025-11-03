الإثنين 03 نوفمبر 2025
رياضة

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة العاشرة

ليفربول
ليفربول

ترتيب الدوري الإنجليزي، تختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة سندرلاند ضد إيفرتون في العاشرة مساءً.

 

ويواصل آرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة العاشرة، بينما يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب قبل لقاء سندرلاند أمام إيفرتون.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة العاشرة 

1- آرسنال 25 نقطة 
2- مانشستر سيتي 19 نقطة
3- ليفربول 18 نقطة
4- بورنموث 18 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 17 نقطة
6- تشيلسي 17 نقطة
7- سندرلاند 17 نقطة
8- مانشستر يونايتد 17 نقطة
9- كريستال بالاس 16 نقطة
10- برايتون 15 نقطة
11- أستون فيلا 15 نقطة
12- برينتفورد 13 نقطة
13- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
14- فولهام 11 نقطة
15- إيفرتون 11 نقطة
16- ليدز يونايتد 11 نقطة
17- بيرنلي 10 نقاط
18- وست هام 7 نقاط
19- نوتنجهام فوريست 6 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي أرسنال مانشستر سيتي ليفربول بورنموث توتنهام تشيلسي سندرلاند مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الانجليزي

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

الجريدة الرسمية