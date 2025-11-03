موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة العاشرة

ترتيب الدوري الإنجليزي، تختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة سندرلاند ضد إيفرتون في العاشرة مساءً.

ويواصل آرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة العاشرة، بينما يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب قبل لقاء سندرلاند أمام إيفرتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة العاشرة

1- آرسنال 25 نقطة

2- مانشستر سيتي 19 نقطة

3- ليفربول 18 نقطة

4- بورنموث 18 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 17 نقطة

6- تشيلسي 17 نقطة

7- سندرلاند 17 نقطة

8- مانشستر يونايتد 17 نقطة

9- كريستال بالاس 16 نقطة

10- برايتون 15 نقطة

11- أستون فيلا 15 نقطة

12- برينتفورد 13 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

14- فولهام 11 نقطة

15- إيفرتون 11 نقطة

16- ليدز يونايتد 11 نقطة

17- بيرنلي 10 نقاط

18- وست هام 7 نقاط

19- نوتنجهام فوريست 6 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

