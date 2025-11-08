السبت 08 نوفمبر 2025
رياضة

موعد مباراة سندرلاند ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

أرسنال
أرسنال
الدوري الإنجليزي، تقام مباراة سندرلاند ضد أرسنال، مساء اليوم السبت، على ملعب النور، ضمن فعاليات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 25 نقطة، ويسعى للحفاظ على سلسلة انتصاراته ضد سندرلاند ومواصلة الانفراد بصدارة البريميرليج.

موعد مباراة سندرلاند ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي


تقام مباراة أرسنال ضد سندرلاند في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي 2025/26، اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.


 القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي


وتمتلك شبكة قنوات “beIN SPORTS” الحقوق الحصرية لنقل جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2026، في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر نقل مباراة أرسنال ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة “beIN Sports 1 HD”.


 

 


 

