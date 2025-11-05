ليفربول يحدد بديلًا جديدًا لـ محمد صلاح حال رحيله

18 حجم الخط

حدد نادي ليفربول الإنجليزي، أحد اللاعبين ليكون على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للتعاقد معه كبديل للنجم المصري محمد صلاح حال رحيله عن الريدز.

ويمتلك محمد صلاح عقدًا مع ليفربول حتى عام 2027، وتحدثت تقارير عن إمكانية رحيله في الصيف المقبل، في ظل اهتمام من الأندية السعودية الكبيرة التي تقدم إغراءات كبيرة للحصول على خدماته.

وكشف “آنفيلد ووتش” أنه في حالة رحيل محمد صلاح عن ليفربول، فإن بطل الدوري الإنجليزي قد يسعى للتعاقد مع أنطوان سيمينو لاعب بورنموث أو مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ أو أي لاعب آخر في مركزه.

كما انضم جارود بوين نجم وست هام كأحد الأسماء التي برزت مؤخرًا ليكون خليفة للنجم المصري محمد صلاح ويعد محل اهتمام ليفربول على مدار السنوات القليلة الماضية، ولكنه يمتلك عقدًا حتى عام 2030.

ويبلغ لاعب وسط وست هام 28 عامًا حاليًا وسيتطلب انتقاله دفع تكلفة باهظة بجانب راتبه، ومع ذلك فإن بوين يبقى لاعبًا مهمًا على مستوى التسجيل وصناعة التمريرات الحاسمة.

أسطورة ليفربول: ابتسامة محمد صلاح أهم من الفوز على أستون فيلا

من ناحية أخرى، علّق ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول الإنجليزي، على عودة محمد صلاح إلى تألقه رفقة كتيبة آرني سلوت، بعدما سجل هدفه رقم 250 يوم السبت الماضي في الفوز أستون فيلا 2/ 1، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025/26، مساء يوم السبت الماضي.

وقال جيرارد في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "الأهم من ذلك الفوز هو أن أهم لاعبين في تشكيلة ليفربول، فان دايك ومحمد صلاح، عادا مبتسمين".

وأضاف: "فان دايك مبتسم بفضل شباكه النظيفة ودفاع الفريق ضد أستون فيلا، وسجل النجم محمد صلاح الهدف وهو مبتسم".

وواصل جيرارد تصريحاته: "هذان اللاعبان (محمد صلاح وفان دايك) أساسيان لهذا الفريق من أجل المضي قدمًا والتقدم نحو الأمام، لقد أكدنا قبل أيام أن يكونا هما أول من يأخذان بيد الفريق إلى الأمام، وفعلا ذلك".

