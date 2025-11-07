10 طرق فعالة للتخلص من الإجهاد والإرهاق

18 حجم الخط

في وسط الحياة الحديثة المتسارعة، أصبح من الصعب ألا يشعر الشخص بـ الإرهاق من حين لآخر، فالموازنة بين العمل والأسرة والالتزامات الأخرى يمكن أن تؤدي إلى حالة من التوتر والانشغال المفرط، وذلك برغم أن تخصيص وقت للاسترخاء والراحة يعد ضرورة للحفاظ على الصحة العقلية والجسدية.

ونستعرض 10 طرق لتسهيل مهمة السيطرة على الإجهاد والإرهاق المستمر بالحياة اليومية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي:

1. ممارسة الرياضة

تعتبر التمارين المنتظمة من أفضل السبل لتهدئة الجسم والعقل، كما أنها تساهم في تحسين المزاج، ولتحقيق هذه الفوائد، يجب المواظبة على النشاط البدني.

يحتاج البالغون إلى ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيا من النشاط البدني المعتدل (مثل المشي السريع) أو 75 دقيقة من النشاط القوي (مثل الركض)، وينصح بوضع أهداف لياقة بدنية قابلة للتحقيق لتجنب الاستسلام.

2. إرخاء العضلات

عند الشعور بالتوتر، تصبح العضلات متوترة، ويمكن المساعدة في تخفيف هذا التشنج وإنعاش الجسد من خلال:

ممارسة تمارين التمدد.

الاستمتاع بجلسة تدليك.

أخذ حمام ساخن أو دش.

الحصول على قسط كافي من النوم ليلا.

3. التنفس العميق

التوقف وأخذ بضعة أنفاس عميقة يمكن أن يزيل الضغط فورا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الجلوس في وضع مريح واليدين في الحجر والقدم على الأرض، أو يمكن الاستلقاء.

أغمض العيون.

البدء بالتنفس ببطء وعمق للداخل والخارج.

تكرار ذلك لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق في المرة الواحدة

4. تناول طعام صحي

اتباع نظام غذائي منتظم ومتوازن يساعد على الشعور بتحسن عام وقد يساهم في التحكم في تقلبات المزاج، فيجب أن تكون الوجبات غنية بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون للحصول على الطاقة، وتجنب تخطي الوجبات، إذ أنه أمر غير صحي وقد يؤدي إلى سوء المزاج، مما قد يزيد من التوتر.

5. التباطؤ

تتسم الحياة الحديثة بالإيقاع المزدحم، وأحيانا نحتاج ببساطة إلى التباطؤ والهدوء، يجب البحث في الحياة بطرق صغيرة يمكن من خلالها تطبيق ذلك، على سبيل المثال:

ضبط الساعة قبل الموعد بـ 5 إلى 10 دقائق ليصل الشخص مبكرا وتجنب ضغط التأخير.

عند القيادة على الطريق السريع، انتقل إلى المسار البطيء لتجنب غضب الطريق.

تقسم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر؛ لا تحاول الرد على جميع رسائل البريد الإلكتروني المائة دفعة واحدة إذا لم يكن ذلك ضروري، بل أجب على بضعة منها فقط.

6. أخذ فترة راحة

يحتاج الشخص إلى التخطيط لفترات توقف حقيقية لمنح العقل وقت للابتعاد عن الإجهاد، وقد يكون هذا صعب في البداية للأشخاص الذين يميلون إلى تحديد الأهداف، لكن واظب عليه وستتطلع إلى هذه اللحظات، وتشمل الأنشطة المريحة التي يمكن القيام بها:

التأمل.

اليوجا.

تاي تشي.

الصلاة.

الاستماع إلى الموسيقى المفضلة

قضاء الوقت في الطبيعة.

7. تخصيص وقت للهوايات

من الضروري تخصيص وقت للأشياء التي تستمتع بها، ومحاول القيام بشيء يجعل الشخص يشعر بالرضا كل يوم، فهذا يساعد في تخفيف التوتر، ولا يتطلب الأمر وقت طويل، فحتى 15 إلى 20 دقيقة قد تكون كافية، وتشمل الهوايات المريحة أشياء مثل:

القراءة.

الحياكة.

القيام بمشروع فني.

لعب الجولف.

مشاهدة فيلم.

حل الألغاز.

لعب الورق والألعاب اللوحية.

8. التحدث عن المشاكل

إذا كان هناك أمور تسبب الازعاج، فإن التحدث عنها يمكن أن يخفف من التوتر، ويمكن التحدث إلى أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الطبيب أو معالج نفسي، ويمكنك أيضا التحدث إلى النفس، وهو ما يسمى "الحديث الذاتي".

ولكي يساعد هذا الحديث الذاتي في تقليل التوتر، يجب أن يتأكد الشخص من أنه إيجابي وليس سلبي، ومراقبة ما يفكر به أو يقوله عندما يشعر بالتوتر، وإذا كان يوجه لنفسه رسالة سلبية، فغيرها إلى رسالة إيجابية.

9. كن رفيقا بالنفس

تقبل فكرة أن الشخص لا تستطيع فعل الأشياء ببراعة مهما حاول جاهدا، كما لا يمكن التحكم في كل شيء في الحياة، لذلك يجب التوقف عن إرهاق النفس بالكثير من التوقعات، وعدم نسيان الحفاظ على روح الدعابة، فالضحك يساهم بشكل كبير في الشعور بالاسترخاء.

10. إزالة مسببات التوتر

من المهم اكتشف ما هي الأسباب الرئيسية للتوتر في الحياة، هل هو عملك، تنقلاتك، فبمجرد تحديدها، يمكن النظر إن كان بالإمكان إزالتها من الحياة أو على الأقل تقليلها.

