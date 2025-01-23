الخميس 23 يناير 2025
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صحة ومرأة

السر في الرئة الخاملة، الصحة تحذر المدخنين بشأن الفيروسات التنفسية المنتشرة

التوقف عن التدخين،
التوقف عن التدخين، فيتو

حذر الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة من التدخين، مشيرًا إلى وجود مخاطر متعددة للتدخين حيث يؤثر على الرئة ويقلل من كفاءتها.

 

التوقف عن التدخين يساعد الشعب الهوائية والرئتين على استعادة عافيتهم 

وأوضح الدكتور وجدي أمين أن التوقف عن التدخين يساعد الشعب الهوائية والرئتين على استعادة عافيتهم ووظائفهم حيث يعتبر الجهاز التنفسي البوابة لدخول الهواء النظيف للجسم واستقبال الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون.
 

وأشار إلى أن التوقف عن التدخين يساعد في استعادة وظائف الرئة كفاءتها وحيويتها وطرد الفيروسات والبكتيريا التي تسبب أمراض معدية أو تنفسية.

 

كانت حذرت وزارة الصحة من مخاطر التدخين الإلكتروني حيث يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والالتهابات الرئوية خلال ٢٤ ساعة فقط من القيام بالتدخين.

 

خطورة التدخين الإلكتروني 

ونصحت وزارة الصحة بأهمية تجنب التدخين والتوقف عنه.

وخصصت الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين: ١٦٣٢٨.

 

التدخين الإلكتروني يسبب السرطان 

وسبق أن حذرت حذرت وزارة الصحة من التدخين، مؤكدة أنه يساعد في الإصابة بسرطان القولون 


وقالت وزارة الصحة  إن أسباب سرطان القولون تضم 
１- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون
２- وجود زوائد في القولون أو التهابات مناعة 
３- التدخين 

 

فيما حذر الدكتور عاصم العيسوي أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الفيوم من التدخين والشيشة والسجائر الإلكترونية مشيرا إلى أن الشيشة خطورتها في نقل الأمراض منها الدرن.

 

وأشار إلى أن التدخين الالكتروني أحد العادات السيئة التي ظهرت مؤخرًا وتسبب نقل الأمراض ويؤثر سلبا على الرئتين ويسبب التهاب رئوي ويمكن العلاج منها.

 

وأضاف أن المدخن هو مريض يحتاج الى علاج ويوجد أدوية تساعد على الإقلاع عن التدخين بجرعات محددة تحت إشراف الطبيب.

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وأكد أستاذ الأمراض الصدرية وجود تأثير للتدخين على كل أجزاء الجسم، ومنهم بصفة أساسية الجهاز التنفسي.

وأوضح أن أشهر الأمراض التي تظهر هي: "التهاب الشعب الهوائية، والسدة الرئوية، وحساسية الصدر، والالتهاب الرئوي المتكرر مما يسبِّب تليفًا في الرئة".

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التوقف عن التدخين الشعب الهوائية الفيروسات التنفسية بوزارة الصحة ثاني اكسيد الكربون وزارة الصحة وظائف الرئة

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