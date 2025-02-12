الأربعاء 12 فبراير 2025
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صحة ومرأة

ماذا يحدث للجسم حال الإقلاع عن التدخين؟ الصحة تجيب

التوقف عن التدخين
التوقف عن التدخين

تشجع وزارة الصحة المدخنين على الإقلاع عن التدخين لما له من أضرار بالغة تصل بالمدخن للإصابة بالسرطان.

 

ماذا يحدث عند التوقف عن التدخين في الجسم

وكشفت وزارة الصحة عن ماذا  يحدث عند التوقف عن التدخين في الجسم

١- بعد 20 دقيقة، ينخفض النبض وضغط الدم 

٢-بعد 8 ساعات،تصبح نسبة الأكسجين طبيعية في الجسم 

٣- بعد 24 ساعة، تبدأ الرئتان التخلص  من البلغم والشوائب 

٤-بعد 48 ساعة،تتلاشى نسبة النيكوتين من الجسم 

٥-بعد 72 ساعة، تسترخي الشعب الهوائية فتسهل عملية التنفس

٦- بعد 2 إلى 12 أسبوع، تتحسن الدورة الدموية وتسهل الحركة

٧-بعد 3 إلى 9 أشهر، تتحسن وظيفة الرئتين

٨-بعد سنة إلى 5 سنوات تنخفض نسبة الإصابة بالسكتة القلبية والدماغية 

٩- بعد 10 سنوات، ينخفض احتمال الإصابة بسرطان الرئة 

و حذرت وزارة الصحة من مخاطر التدخين الإلكتروني حيث يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والالتهابات الرئوية خلال ٢٤ ساعة فقط من القيام بالتدخين.

خطورة التدخين الإلكتروني 

ونصحت وزارة الصحة بأهمية تجنب التدخين والتوقف عنه.

وخصصت الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين: ١٦٣٢٨

التدخين الإلكتروني يسبب السرطان 

وسبق أن حذرت حذرت وزارة الصحة من التدخين، مؤكدة أنه يساعد في الإصابة بسرطان القولون 


وقالت وزارة الصحة  إن أسباب سرطان القولون تضم 
１- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون
２- وجود زوائد في القولون أو التهابات مناعة 
３- التدخين 

فيما حذر الدكتور عاصم العيسوي أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الفيوم من التدخين والشيشة والسجائر الإلكترونية مشيرا إلى أن الشيشة خطورتها في نقل الأمراض منها الدرن.

وأشار إلى أن التدخين الالكتروني أحد العادات السيئة التي ظهرت مؤخرًا وتسبب نقل الأمراض ويؤثر سلبا على الرئتين ويسبب التهاب رئوي ويمكن العلاج منها.

وأضاف أن المدخن هو مريض يحتاج الى علاج ويوجد أدوية تساعد على الإقلاع عن التدخين بجرعات محددة تحت إشراف الطبيب.

التدخين مسئول عن الإصابة بـ 12 نوعا مختلفا من السرطان

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وأكد أستاذ الأمراض الصدرية وجود تأثير للتدخين على كل أجزاء الجسم، ومنهم بصفة أساسية الجهاز التنفسي.

وأوضح أن أشهر الأمراض التي تظهر هي: "التهاب الشعب الهوائية، والسدة الرئوية، وحساسية الصدر، والالتهاب الرئوي المتكرر مما يسبِّب تليفًا في الرئة".

 

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