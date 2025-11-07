طلعت نائبًا للرئيس وإيهاب أمين ونهى ولمياء في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجمباز

18 حجم الخط

أقيمت، اليوم، الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجمباز برئاسة فهد ناصر الصولا - رئيس الاتحاد العربي للجمباز، ورئيس الاتحاد الكويتي للجمباز، في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأسفرت الجمعية العمومية عن فوز المهندس أحمد طلعت نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي بالتزكية.

وتواجد الثلاثي المصري الدكتور إيهاب أمين عيسوي رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ونهى أبو شبانة رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ولمياء علي عبدالرحمن عضو المكتب الاستشاري للاتحاد الدولي لعضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي بحكم مناصبهم الدولية.

وعلى هامش الجمعية العمومية وضع فهد ناصر الصولا -رئيس الاتحاد العربي للجمباز، رئيس الاتحاد الكويتى للجمباز، رؤية الاتحاد العربي للجمباز لتطوير تلك الرياضة الهامة التي تلقى الاهتمام والحرص على ممارستها والإعداد منذ الصغر.

ويسعى المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجمباز في تنفيذ جميع تنفيذ خطة تطوير اللعبة على المستوى العربي وتنظيم عدد من البطولات العربية خلال الفترة المقبلة نظرا لتواجد خبرات مصرية داخل المكتب التنفيذي تشغل مناصب كبيرة داخل الاتحاد الدولي للجمباز قادرة علي تطوير اللعبة والمنافسة في الدول العربية.

