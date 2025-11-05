موعد مباراة الزمالك وسموحة في نصف نهائي كأس السوبر لكرة اليد

18 حجم الخط

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك، مواجهة قوية اليوم الأربعاء أمام سموحة، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2025/2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وسموحة في الـ4 عصرا، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنقل مباراة الأهلي وسبورتنج مباشرة على شاشة قناة أون سبورت 1.

صفقة انتقال حسن وليد قداح

من جانب آخر، كان الزمالك توصل لاتفاق مع اللاعب حسن وليد قداح المحترف ضمن صفوف كيلسي البولندي من أجل الانضمام إلى صفوف فريق كرة اليد بعقد يمتد لمدة موسمين.

وعلمت “فيتو” أن عقد حسن وليد قداح صاحب الـ25 عاما مع فريقه البولندي يستمر حتى انتهاء موسم 2027، وأن النادي يرغب في بيعه، وأن الاحتمال الأقرب هو عودة اللاعب للدوري المصري من جديد.

