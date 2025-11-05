تواجد مصري في نهائيات الفردي والزوجي ببطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية

18 حجم الخط

تقام مساء اليوم الأربعاء، نهائيات منافسات الفردي والزوجي في بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 3 حتى 7 نوفمبر الجاري، بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 10 دول من مختلف قارات العالم.

وشهدت منافسات دور المجموعات ندية وإثارة كبيرة بين اللاعبين طمعًا في الوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة على ميداليات البطولة العالمية.

وضمن الزوجي المكون من رحمة حسين ومريم هاني ميدالية لمصر بعد وصولهن لنصف نهائي منافسات زوجي السيدات والمقرر إقامته مساء اليوم.

وكان الدكتور أشرف صبحي قد حرص على حضور حفل افتتاح البطولة مساء الإثنين الماضي بحضور المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية، وروبين سميس عضو الاتحاد الدولي (فيرتوس) وعضو اللجنة البارالمبية الدولية، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعدد من القيادات الرياضية والتنفيذية ورموز الرياضة المصرية.

وتأتي استضافة مصر لبطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية تأكيدًا جديدًا على ثقة الاتحادات والمنظمات الدولية في القدرات التنظيمية المصرية، ودورها الريادي في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للرياضة بجميع فئاتها ومستوياتها.

ومن المقرر، أن تستضيف مصر دورة الألعاب العالمية للإعاقات الذهنية عام 2027، لتكون أول دولة إفريقية تنظم هذا الحدث العالمي.

