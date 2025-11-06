الخميس 06 نوفمبر 2025
تشكيل وفد مشترك من وزارة الرياضة والأولمبية لتفسير القانون الجديد

مجلس إدارة اللجنة
مجلس إدارة اللجنة الأولمبية
قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة مشتركة من المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية المستشار محمد الأسيوطي مع مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة محمود عزمي.

وجاء ذلك بهدف عقد اجتماع مع مندوبي الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية، لمناقشة وتفسير البنود الخاصة بقانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، والمواعيد المنظمة لعقد الجمعيات الخاصة التي سوف تتضمن تعديل لوائح النظم الأساسية لكافة الاتحادات الرياضية حتى تتماشى مع بنود قانون الرياضة الجديد الصادر خلال العام الجاري مع تفسير القرارات المنفذة للقانون.

الأولمبية اللجنة الأولمبية ياسر إدريس أشرف صبحي

