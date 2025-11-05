منتخب التجديف يشارك في بطولة العالم للشواطئ بتركيا

18 حجم الخط

يستعد المنتخب الوطني للتجديف، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للتجديف الشاطئي، والمقرر لها خلال الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر الجاري، بتركيا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كلا من:

اللاعبين: عمر القماطي - زياد سلامة - عمر مصطفى - زياد إيهاب - ياسين القماطي - علي علاء - أحمد العتيق - يوسف سلامة - إبراهيم محمود.

اللاعبات: مريم هشام - مريم عوض - سلمى خالد - ريماس أسامة - سلمى خالد - عاليا محسن - هنا السبكي - آيات أحمد.

ويترأس البعثة اللواء شريف القماطي رئيس اتحاد التجديف، فيما يضم الجهاز الفني كلا من: محمد عبد الحليم مدربا عاما وهند عصام مدربة ومحمد فخري أخصائي علاج طبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.