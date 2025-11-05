الأربعاء 05 نوفمبر 2025
منتخب التجديف يشارك في بطولة العالم للشواطئ بتركيا

يستعد المنتخب الوطني للتجديف، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للتجديف الشاطئي، والمقرر لها خلال الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر الجاري، بتركيا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كلا من:

اللاعبين: عمر القماطي - زياد سلامة - عمر مصطفى - زياد إيهاب - ياسين القماطي - علي علاء - أحمد العتيق - يوسف سلامة - إبراهيم محمود.

اللاعبات: مريم هشام - مريم عوض - سلمى خالد - ريماس أسامة - سلمى خالد - عاليا محسن - هنا السبكي - آيات أحمد.

 

ويترأس البعثة اللواء شريف القماطي رئيس اتحاد التجديف، فيما يضم الجهاز الفني كلا من: محمد عبد الحليم مدربا عاما وهند عصام مدربة ومحمد فخري أخصائي علاج طبيعي.

الجريدة الرسمية