الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يعلن ضم لاعب اليد حسن قداح قادما من كيلسي البولندي

حسن وليد قداح، فيتو
حسن وليد قداح، فيتو
18 حجم الخط

أعلن نادي الزمالك رسميا التعاقد مع لاعب كرة اليد حسن وليد قداح قادما من فريق كيلسي البولندي، بعد قرار فريقه بإنهاء عقده بسبب كثرة الإصابات.

ومن المقرر أن يسجل نادي الزمالك اللاعب في قائمته خلال فترة الانتقالات المقبلة (يناير 2026).

May be an image of football, soccer and text

وتألق حسن وليد قداح بقميص نادي الشمس قبل انتقاله للزمالك في العام 2018، ولعب للقلعة البيضاء حتى  2022، قبل الخروج في رحلة احترافية ضمن صفوف فريق الخليج السعودي، ومنه إلى صفوف كيلسي البولندي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد حسن وليد قداح كيلسي البولندي نادي الزمالك الزمالك

مواد متعلقة

كرة اليد، موعد مواجهات قبل نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

كرة اليد، الزمالك يسابق الزمن لإتمام صفقة حسن قداح قبل السوبر المصري

اتحاد كرة اليد يعيد تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين

جدول مباريات منتخب كرة اليد في بطولة العالم للسيدات

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

ركزوا على السودان والنيل، السفارة الأمريكية تكشف كواليس لقاء مستشار ترامب وبدر عبد العاطي

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-11-2025 بالأسواق

تعرف على سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الحب في زمن النبوة، لمحات من قصة مغيث وبريرة

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية