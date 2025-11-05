الزمالك يعلن ضم لاعب اليد حسن قداح قادما من كيلسي البولندي

18 حجم الخط

أعلن نادي الزمالك رسميا التعاقد مع لاعب كرة اليد حسن وليد قداح قادما من فريق كيلسي البولندي، بعد قرار فريقه بإنهاء عقده بسبب كثرة الإصابات.

ومن المقرر أن يسجل نادي الزمالك اللاعب في قائمته خلال فترة الانتقالات المقبلة (يناير 2026).

وتألق حسن وليد قداح بقميص نادي الشمس قبل انتقاله للزمالك في العام 2018، ولعب للقلعة البيضاء حتى 2022، قبل الخروج في رحلة احترافية ضمن صفوف فريق الخليج السعودي، ومنه إلى صفوف كيلسي البولندي.

