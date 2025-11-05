الأربعاء 05 نوفمبر 2025
رياضة

مواجهات قوية اليوم في ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة

دوري كرة السلة، فيتو
دوري كرة السلة، فيتو
تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الدور ربع النهائي من دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2025 /2026، بمشاركة 8 فرق. 

وتشهد منافسات الدور ربع النهائي المواجهات التالية:

الأهلي × المصرية للاتصالات

الزمالك × سموحة

سبورتنج × بتروجت

الاتحاد السكندري × الجزيرة.

ومن المقرر أن تقام منافسات الرجال في تمام الساعة السادسة مساءً، على أن تسبقها مباريات المرتبط تحت 18 عامًا في الرابعة عصرا.

يذكر أن مواجهات إياب الدور ربع النهائي ستقام يوم السبت المقبل، لتحديد الفرق الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي. 

دوري المرتبط كرة السلة الأهلي الزمالك سبورتنج الاتحاد السكندري

الجريدة الرسمية