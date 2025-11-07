الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة الأهلي تتحرك إلى أبو ظبي استعدادا لنهائي السوبر المصري (صور)

زيزو
زيزو
18 حجم الخط

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجى، أمين الصندوق، فندق الإقامة بمدينة العين، متجهة إلى العاصمة أبوظبي؛ استعدادًا لخوض نهائي بطولة السوبر المصري.

وكان النادي الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز الذي حققه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن نصف نهائي البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري، والمقرر إقامته في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

ووجّه الدنماركي ييس توروپ، المدير الفني للفريق، رسالة شكر إلى جماهير الأهلي التي حرصت على دعم ومؤازرة اللاعبين خلال مباراة سيراميكا، مؤكدًا تطلعه للقاء الجماهير من جديد في النهائي لمواصلة الدعم والمساندة من أجل التتويج باللقب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي أبوظبي النادي الأهلي

مواد متعلقة

توروب يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لصدام الزمالك

أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على سيراميكا والتأهل لنهائي السوبر

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

رسائل قوية من السيسي لرؤساء ألمانيا والمجر وهولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وقرغيزيا

مشاهد هزت حلوان، تفاصيل جريمة قتل صاحب محل شهير على يد "صديق الأمس"

محطة بشتيل للسكك الحديدية في أرقام (إنفوجراف)

أسعار الغذاء العالمية تواصل تراجعها للشهر الثاني بدعم من وفرة المعروض

حادث إسماعيل الليثي، خروج جثامين 4 من أسرة واحدة بمستشفى ملوي

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

خدمات

المزيد

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح موضع ابتداء الصف خلف الإمام

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)

تفسير حلم بيع السمك في المنام وعلاقته بالحصول على رزق حلال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية