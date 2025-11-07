بعثة الأهلي تتحرك إلى أبو ظبي استعدادا لنهائي السوبر المصري (صور)

18 حجم الخط

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجى، أمين الصندوق، فندق الإقامة بمدينة العين، متجهة إلى العاصمة أبوظبي؛ استعدادًا لخوض نهائي بطولة السوبر المصري.

وكان النادي الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز الذي حققه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن نصف نهائي البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري، والمقرر إقامته في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

ووجّه الدنماركي ييس توروپ، المدير الفني للفريق، رسالة شكر إلى جماهير الأهلي التي حرصت على دعم ومؤازرة اللاعبين خلال مباراة سيراميكا، مؤكدًا تطلعه للقاء الجماهير من جديد في النهائي لمواصلة الدعم والمساندة من أجل التتويج باللقب.

