الاتحاد الأوروبي: سنرفع اسم الرئيس السوري عن قوائم الإرهاب بأقرب وقت

18 حجم الخط

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة إنه سيرفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع عن قوائم الإرهاب بأقرب وقت.

شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية من قوائم الجزاءات

ومن جانبها، رحّبت وزارة الخارجية السورية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي تضمن شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية من قوائم الجزاءات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا بانتفاء المبررات السياسية التي فُرضت على أساسها تلك الإجراءات في السابق.

وأكدت الخارجية، في بيان رسمي، أن قرار مجلس الأمن بشأن أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تصحيح مواقف دولية ظالمة اتخذت بحق سوريا، مشيرة إلى أن دمشق تدعو لاستكمال مراجعة باقي الإجراءات القسرية التي لا تزال تؤثر على الشعب السوري واقتصاده.



العلاقات السورية مع المجتمع الدولي

وشدد البيان على أن سوريا ماضية في جهودها الدبلوماسية لإعادة العلاقات الطبيعية مع المجتمع الدولي، استنادًا إلى احترام السيادة الوطنية وميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت تقارير إعلامية، أمس الخميس، أن مجلس الأمن الدولي رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته من العقوبات.

والأربعاء، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يرفع العقوبات عن الرئيس السورى أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.