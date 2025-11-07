أسباب الشعور بالعطش والجفاف رغم شرب المياه بكثرة

18 حجم الخط

شرب المياه حياة لأنه يحمى من الجفاف أولا ويساعد أجهزة الجسم على العمل بأعلى كفاءة، كما أنه يحمى من أمراض القلب وغيرها.

وهناك أشخاص يعانوا من العطش والجفاف رغم تناولهم المياه بكثرة، دون معرفة سبب ذلك، ويظن بعضهم أن السبب هو إصابة بمرض السكري.

أسباب العطش والجفاف رغم شرب الماء

يقول الدكتور عمرو مسعد، أخصائي التغذية العلاجية، إنه بالفعل هناك أشخاص مهما تناولوا كميات كبيرة من المياة يظل لديهم جفاف وشعور بالعطش لا ينتهى، وذلك لأن الجسم يحتاج 3 عناصر حتى يمتص المياه، وهم:-

الصوديوم البوتاسيوم الجلوكوز

واضاف مسعد، أنه عند وجود نقص فى اى عنصر من هذه العناصر، يحدث جفاف على مستوى خلايا الجسم مهما تم تناول كميات كبيرة من المياه.

شرب الماء

وتابع: أن الإنسان عقب الاستيقاظ من النوم، يكون استهلك 16% من المياه الموجودة فى الجسم عن طريق التنفس، ويفقد 8% آخرين عن طريق عمليات الميتابوليزم أو التمثيل الغذائي، وهو سبب الشعور بعدم التوازن عند الاستيقاظ صباحا.

وأوضح الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، أنه عند شرب المياه تقل نسبة الصوديوم فى الجسم، لأن شرب المياه الكثير يحفز الكلى لطرد كمية كبيرة من المياة وكلما تم تناول الماء زاد عدد مرات التبول ما يزيد الشعور بالعطش والجفاف، وهكذا.

أعراض جفاف خلايا الجسم

وأضاف اخصائي التغذية العلاجية، أنه عند الشعور بالصداع والتشويش الذهني وعدم التركيز والضبابية فى التفكير رغم شرب ماء وغير قبل النوم فهذا يعنى أن الجسم مصاب بالجفاف الخلوى أو جفاف خلايا الجسم، وهذا ليس مجرد عطش، بل إن خلايا الميتوكوندريا وهي مراكز انتاج الطاقه في الجسم تحتاج جزيئات مياه لتستطيع أن تنتج ATP حتى تنتج طاقة، وهنا خلايا الميتوكوندريا عندما يحدث لها جفاف يقل انتاج الطاقة أكثر من 60%، لذا يشعر الإنسان بأنه متعب ومنهك وليس لديه اى طاقة.

نصائح لتجنب العطش والجفاف

وتابع، أن الحل بسيط، وهو تناول نصف كوب ماء وعليها ربع ملعقة ملح وعصرة ليمون، ويتم تناولهم، وبالتالى يحصل الجسم على الصوديوم من الملح والبوتاسيوم من الليمون مايساعد على امتصاص الماء فى الخلايا مع وجود الجلوكوز مايحمى من الجفاف والعطش ويزيد من ترطيب الخلايا بنسبة 300%.

