الجمعة 07 فبراير 2025
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صحة ومرأة

أبرز أعراض النزلة المعوية و6 نصائح من الصحة لعلاجها

اعراض النزلة المعوية
اعراض النزلة المعوية

النزلة المعوية من الإصابات التي يتعرض لها الأطفال والكبار، وكثيرا ما تكون مصاحبة لنزلات البرد.

أهم أعراض الإصابة بالنزلة المعوية

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الإصابة بالنزلة المعوية ومنها:

١- الإسهال

٢-ارتفاع درجة الحرارة

٣-دوخة وقيء

٤-العطش وفقدان الشهية

٥- يكون البراز سائلا ومتعددًا ويحتوي على كميات من المخاط وبعض الأغذية غير المهضومة

٦- التهاب المستقيم

والنزلة المعوية  حالة شائعة جدًا تسبب الإسهال والقيء وعادة ما يكون سببها جرثومة معوية بكتيرية أو فيروسية.

تصيب الأشخاص من جميع الأعمار، ولكنها شائعة بشكل خاص عند الأطفال الصغار.

تحدث معظم الحالات عند الأطفال بسبب فيروس وعادة ما تحدث الحالات عند البالغين بسبب نوروفيروس جرثومة القيء الشتوية أو التسمم الغذائي البكتيري.

يمكن أن يكون التهاب المعدة والأمعاء مزعجًا للغاية، ولكنه عادة ما يختفي من تلقاء نفسه في غضون أسبوع ويمكن عادةً الاعتناء بنفسك أو بطفلك في المنزل حتى تشعر بتحسن.

علاج النزلة المعوية

 

ووجهت وزارة الصحة نصائح بشأن علاج النزلة المعوية منها:

١-استراحة المريض في السرير

٢-وضع أغطية دافئة على بطنه

٣- تعويض السوائل المفقودة بشرب السوائل والأملاح أو بإعطاء السوائل بالوريد عند الأطفال الرضع

٤- إكمال الرضاعة الطبيعية 

٥- تناول الطعام مع تقليل كمية السكر

٦- الالتزام بالدواء الموصوف من الطبيب

ما هي مدة استمرار التهاب المعدة والأمعاء؟

 

يعتمد ذلك على سبب حدوثه، ولكن بشكل عام، يستمر التهاب المعدة والأمعاء الحاد لمدة 14 يومًا تقريبًا. 

يستمر التهاب المعدة والأمعاء المستمر من 14 إلى 30 يومًا، ويستمر التهاب المعدة والأمعاء المزمن لأكثر من 30 يومًا.

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ما هو التهاب المعدة ؟

يحدث التهاب المعدة والأمعاء عندما تتهيج المعدة والأمعاء وتلتهب

وقد يسبب هذا ألمًا في البطن وتشنجات وغثيانًا وقيئًا وإسهالًا وعادةً ما يكون السبب هو الالتهاب الناجم عن استجابة جهازك المناعي لعدوى فيروسية أو بكتيرية.  

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