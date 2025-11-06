منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة فنزويلا بكأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

يختتم منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الخميس، تحضيراته لمواجهة نظيره منتخب فنزويلا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر للناشئين مرانًا خفيفًا مساء اليوم، تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، على ملعب التدريب المخصص له من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

منتخب مصر يفوز على هايتي بالجولة الأولى

وحقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتصدر المجموعة الخامسة بمونديال الناشئين، فيما يسعى لتحقيق الأوروبي لقاء الغد أمام فنزويلا من أجل حسم بطاقة التأهل رسميا للدور الثاني بالبطولة.

موعد مباراة مصر وفنزويلا

ويلتقي منتخب مصر أمام فنزويلا الجمعة، في ثاني مباريات الفراعنة الصغار في كأس العالم للناشئين بقطر.

القناة الناقلة لمباراة مصر وفنزويلا

وتنطلق صافرة مباراة مصر وفنزويلا في الثالثة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

ويستضيف ملعب إسباير زون 5 بالعاصمة القطرية الدوحة مباراة منتخب مصر وفنزويلا.

