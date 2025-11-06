الخميس 06 نوفمبر 2025
رياضة

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الاهلي وسيراميكا في بطولة السوبر

حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن
تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وابراهيم حسن مدير المنتخب  في مباراة الاهلي وسيراميكا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري المقامة بمدينة العين.

يلتقى فريق الاهلى مع فريق سيراميكا مساء اليوم في نصف نهائي كأس السوبر المصري الذى يقام على الأراضى الإماراتية.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا بالتعادل 1/1، في المباراة المقامة مساء اليوم الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

سجل تريزيجيه هدف الأهلي في الدقيقة 19، بينما أحرز مروان عثمان هدف سيراميكا في الدقيقة 41.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وديانج وزيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار.

يجلس علي دكة بدلاء الأهلي أمام سيراميكا كل من: عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله.

تشكيل سيراميكا لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - جاستيس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج -  كريم نيدفيد - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو  - سعد سمير - إبراهيم محمد - محمد رضا - أحمد هاني - حسين السيد - عمرو قلاوة - أيمن موكا - أحمد سمير.

