الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو
18 حجم الخط

أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة البقرة، أن الله أراد أن يؤدب بني إسرائيل، مشيرا إلى السبب وراء هذا العقاب.

 

سورة البقرة الآية 70

قال تعالى: «قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ».

سورة البقرة الآية 70
سورة البقرة الآية 70

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 70 من سورة البقرة

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: وبرغم أن ما قيل لـ بني إسرائيل واضح تمام الوضوح عن البقرة وعمرها وشكلها ولونها ومنظرها. فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدبهم فجعلهم ينظرون إلى البقر، وهذا يقول هذه هي والآخر يقول لا بل هي في مكان كذا.

 

عقاب الله لـ بني إسرائيل 

وأوضح الشيخ الشعراوي: والثالث يقول لا بل هي في موقع كذا، وعادوا إلى موسى يسألونه أن يعود إلى ربه ليبين لهم لأن البقر تشابه عليهم. وهنا ذكروا الله الذي نسوه ولم ينفذوا أمره منذ أن قال لهم اذبحوا بقرة ثم قال لهم: {فافعلوا مَا تُؤْمَرونَ}. فطلبوا منه الهداية بعد أن تاهوا وضاعوا بسبب عنادهم وجدلهم.

 

معلومات عن الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته 

 حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

لماذا تجرأ بعض الكافرين على الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

قانون صيانة الإنسان، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 166 من سورة النساء (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ محمد متولي الشعراوي محمد متولي الشعراوي الشعراوي سورة البقرة بني اسرائيل تفسير الشيخ الشعراوي الشيخ الشعراوي

مواد متعلقة

لماذا تجرأ بعض الكافرين على الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف رد سيدنا إبراهيم على مجادلة قومه له؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

الأكثر قراءة

بتروجت تختتم مشاركتها بمعرض "أديبك" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

مرموش ضد صلاح، موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

انخفاض كبير في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف منها الطماطم والليمون وقفزة في البسلة

نزيف بالمخ وتركيب أنبوبة صدرية، تفاصيل حالة المطرب إسماعيل الليثي بعد حادث المنيا

رسائل قوية من السيسي لرؤساء ألمانيا والمجر وهولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وقرغيزيا

الكاف يعلن رسميا موعد ومكان حفل الأفضل في أفريقيا 2025

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)

تفسير حلم بيع السمك في المنام وعلاقته بالحصول على رزق حلال كثير

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الأولى لزيادة الرزق والبركة في الأولاد

المزيد
الجريدة الرسمية