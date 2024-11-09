رئيس "الأعلى للشئون الإسلامية" يشهد تكريم حفظة القرآن الكريم بشمال سيناء (صور)

شهدت قرية الخربة بمركز بئر العبد، حفلًا مهيبًا لتكريم حفظة القرآن الكريم وذلك بحضور اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية نائبا عن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، إلى جانب الشيخ سليمان الزملوط عضو مجلس الشيوخ، وممثلين عن القيادات الدينية والشعبية، ومشايخ القبائل والعواقل في المنطقة.

تكريم حفظة القرآن الكريم بشمال سيناء

تضمنت فعاليات الحفل تكريم عدد كبير من الطلاب والطالبات الذين أتموا حفظ كتاب الله، حيث قُدمت لهم شهادات تقدير وهدايا رمزية تعبيرًا عن الاعتزاز بجهودهم والتزامهم.

وأكد المتحدثون خلال الحفل أهمية دعم المؤسسات القرآنية التي تسهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة وتبني النشء على القيم الأخلاقية والدينية.

كما أعرب اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن فخره واعتزازه بمستوى الطلبة الحافظين للقرآن في المحافظة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعكس التمسك بالهوية الثقافية والدينية وتوطد روابط الوحدة والانتماء الوطني.

من جانبه، أشار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إلى أهمية تعزيز التعاون بين المحافظات لدعم الأنشطة الثقافية والدينية، بما يعزز من قيم التسامح والتكافل المجتمعي.

الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يلقي خطبة الجمعة في مركز بئر العبد بسيناء

وأقيمت صلاة الجمعة في مسجد الخربة الكبير بقرية الخربة، حيث حضر المحافظان وعدد من القيادات، وألقى الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي خطبة الجمعة نيابة عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وتناول موضوع الخطبة أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، مشددًا على ضرورة تجنب الإسراف ورفع الوعي حول المخاطر البيئية، وحذّر من القمار بكافة أشكاله كآفة مجتمعية تؤثر على النسيج الاجتماعي.

كما تطرقت الخطبة إلى نوع جديد من المقامرة ولا ينتبه إليه كثير من الناس وهو المقامرات الإلكترونية التي تغيب العقل من خلال الألعاب المنتشرة عبر الإنترنت.

وفي كلمة له، أشار الشيخ سليمان الزملوط إلى الدور المهم للقرآن الكريم في ترسيخ الفضائل والبعد عن السلوكيات الضارة، داعيًا الأهالي إلى تشجيع أبنائهم على حفظ كتاب الله.

وقد أبدى الحاضرون إعجابهم بالمستوى العالي للحفل والتنظيم المتميز، مؤكدين على استمرارية دعم مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالمجتمع وتنمية روح الانتماء.