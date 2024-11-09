رياضة الدقهلية: أكثر من 2000 دارس يؤدون امتحانات محو الأمية بشربين

أدى امتحانات محو الأمية أكثر من 2000 دارس على مستوى الإدارات الفرعية بمحافظة الدقهلية، ضمن دورة أكتوبر بـ 350 فصل دراسي وفقًا لما أعلنته مديرية الشباب والرياضة.

وجاء ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، والشباب والرياضة بالدقهلية " الإدارة العامة للشباب"، والهيئة العامة لتعليم الكبار، وفى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقامت الإدارة العامة للشباب بمحافظة الدقهلية، بعقد امتحانات دورة أكتوبر 2024 لفصول محو الأمية "المصريون يتعلمون" والتي تتم ضمن بروتوكول التعاون بين الشباب والرياضة والهيئة العامة لتعليم الكبار، لفصول محو الأمية، اليوم دورة أكتوبر فصول محو الأمية الساعة الثانية ظهرًا، بمدرسة الدكتور محمود حمدى زقزوق بالضهرية، وكذلك المدرسة الابتدائية بالشيخ سميط، بإدارة شباب شربين.

تنفيذ دورات تدريبية للميسرين الجدد لتأهيلهم

وأشارت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إلى أن من يقوم بالتدريس فى الفصول الدراسية بمحافظة الدقهلية مجموعة من الشباب والمدربين المتميزين، ويطلق عليهم ميسرين وتم تنفيذ دورات تدريبية للميسرين الجدد لتأهيلهم، بالإضافة إلى تقديم مزيد من الاهتمام بأبناء القرى الأكثر احتياجًا، والذين شملتهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم زيادة عدد الفصول الجديدة التابعة لمشروع المصريون يتعلمون بمختلف القرى.

كما أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أن مشروع المصريون يتعلمون لمحو الأمية وتعليم الكبار، يهدف إلى المساهمة في القضاء على مشكلة الأمية للحد من ظاهرة البطالة المنتشرة، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وإطلاق المهارات العلمية لدى الشباب واستثمار طاقاتهم لتطوير المجتمع.

ويقوم بالإشراف على مشروع المصريون يتعلمون لمحو الأمية وتعليم الكبار بالشباب والرياضة بالدقهلية، عصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور على فتوح عبد الفتاح منسق المشروع، ورمضان صالح منسق المشروع، وإشراف الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ومحمد السيد سالم مدير عام الفرع بالدقهلية.

ويأتي تنفيذ فعاليات إمتحانات محو الأمية بشربين، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب.