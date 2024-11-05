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دين ودنيا

متى يأتي الرزق الواسع للإنسان؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

الرزق، تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بـسورة الحج، عن الحالة التي يأتي فيها للإنسان الرزق الواسع والكريم، موضحا ذلك بالأمثلة سهلة الفهم.


سورة الحج الآية 50

قال تعالى: «فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ».

سورة الحج الآية 50
سورة الحج الآية 50

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 50 من سورة الحج

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: وطالما آمنوا وعملوا الصالحات فقد انتفعوا بالنذارة، وأثمرتْ فيهم، فآمنوا بالله إلهًا فاعلًا مختارًا له صفات الكمال المطلق، ثم عملوا على مقتضى أوامره؛ لذلك يكون لهم مغفرة إنْ كانت أَلَمَّتْ نفوسهم بشيء من المعاصي، ويكون لهم رزق كريم.


متى يأتي الرزق الواسع للإنسان؟

وأضاف الشيخ الشعراوي: والكريم هو البذَّال، كأن الرزق نفسه وصل إليهم بكرم وزيادة، كما أن الكريم هو الذي تظل يده مبسوطة دائمًا بالعطاء، على حَدِّ قول الشاعر: وَإِنِّي امْرؤٌ لاَ تَسْتَقِرُّ دَرَاهِمِي ** عَلَى الكَفِّ إِلاَّ عَابِرَات سَبِيل فـالرزق نفسه كريم؛ لأنه ممدود لا ينقطع، كما لو أخذت كوب ماء من ماء جارٍ، فإنه يحلُّ محلَّه غيره على الفور، وهكذا.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بـ قرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

 

مؤلفات الشيخ الشعراوي 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاته

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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