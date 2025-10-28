قانون صيانة الإنسان، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 166 من سورة النساء (فيديو)

أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي، في خواطره عن سورة النساء، أن شهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هي أعظم رد على من أنكر رسالته، مؤكدا أن الله خالق الإنسان، هو الأعلم بما يصلح له، لذا أنزل منهجه في القرآن الكريم.

سورة النساء الآية 166

قال تعالى: «لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا».

سورة النساء الآية 166

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 166 من سورة النساء

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: وساعة نسمع (لكن) فمعنى ذلك أن هناك استدراكًا. وقوله الحق: {لكن الله يَشْهَدُ} نأخذ منها بلاغًا من الحق. خصومك يا محمد لا يشهدون أنك أهل لهذه الرسالة، ويستدرك الله عليهم ويوضح لهم أنه سبحانه هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بقانون صيانته.

قانون صيانة الإنسان

وأوضح الشيخ الشعراوي: ومنهج الله إلى البشر بواسطة الرسل هو قانون صيانة ذلك الإنسان. وإذا كان أهل الكتاب لا يشهدون بما أنزل الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وينكرون ما في كتبهم من البشارة بـمحمد صلى الله عليه وسلم كرسول خاتم، فإن الله يشهد وكفى بالله شهيدًا.

وتابع الشعراوي: لقد أنزل القرآن بعلمه، وهو الذي لا تخفى عليه خافية، وهو الذي خلق كل الخلق ويعلم- وهو العليم- ما يصلح للبشر من قوانين. وفي أعرافنا البشرية نجد أن الذي يصنع الصنعة يضع قانون صيانتها لتؤدي مهمتها كما ينبغي، كذلك الله الذي خلق الإنسان، هو سبحانه الذي وضع له قانون صيانته بـ (افعل) و(لا تفعل).

وأكمل: ولذلك يقول الحق: {أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيف الخبير} [الملك: 14]، ونجد الإنسان منا يذهب بساعته إلى عامل إصلاح الساعات فيكشف عليها ويقرر ما فيها من فساد، فما بالنا بخالق الإنسان. إنّ العبث الذي يوجد في العالم سببه أن الناس قد استقبلوا خلق الله لهم، ولم يدع أحد أنه خلق نفسه أو خلق غيره، ومع ذلك يحاولون أن يقننوا قوانين صيانة للإنسان خارجة عن منهج الله.

وأكد: ونقول: دعوا خالق الإنسان، يضع لكم قانون صيانة الإنسان بـ(افعل) ولا (تفعل) وإن أردتم أن تشرِّعوا، فلتشرعوا في ضوء منهج الله، وإن حدث أي عطب في الإنسان فلنرده إلى قانون صيانة الصانع الأول وهو القرآن؛ لأن المتاعب إنما تنبع من أن الإنسان يتناسى في بعض الأحيان أنه من صنعة الله، ويحاول أن يصنع لنفسه قانون صيانة بعيدًا عن منهج الله، والذي يزيل متاعب الإنسانية هو أن تعود إلى قانون صيانتها الذي وضعه الخالق تبارك وتعالى.

شهادة الله لرسوله

ولفت: {لكن الله يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ والملائكة يَشْهَدُونَ} والملائكة تشهد لأنها نالت شرف أن يكون المبلغ لرسول الله منهم وهو جبريل عليه السلام، وهم أيضًا الذين يحسبون حسابات العمل الصالح أو الفاسد للإنسان ويكتبونها في صحيفته، وهم كذلك الذين حملوا ما في اللوح المحفوظ وبلغوا ما أمروا بتبليغه وهم يعرفون الكثير {وكفى بالله شَهِيدًا} لماذا لم يقل الله هنا وكفى بالله وبالملائكة شهودًا؟. لأن الحق سبحانه وتعالى لا يأخذ شهادة الملائكة تعزيزًا لشهادته. ونحن لا نأخذ شهادة الملائكة تعزيزًا لشهادة الله وإلا كانت الملائكة أوثق عندنا من الله. وسبحانه يؤرخ شهادة الناس وشهادة الملائكة، لكنك يا رسول الله تكفيك شهادة الله.

