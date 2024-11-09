السبت 09 نوفمبر 2024
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فريق بـ هندسة القرية الذكية يفوز بالمركز الثاني في مسابقة "عقول للحلول الهندسية المستدامة"

فريق بـ هندسة القرية
فريق بـ هندسة القرية الذكية

حصلت طالبتان من خريجي كلية الهندسة والتكنولوجيا بفرع الأكاديمية العربية - القرية الذكية، على المركز الثاني فى مسابقة "عقول للحلول الهندسية المستدامة"  التى أطلقتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لطلاب كليات الهندسة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية بالجامعات المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي، ونقابة المهندسين.

 

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شارك الفريق الطلابي في المسابقة بمشروع "العشوائيات وما بعدها: رؤية حضرية جديدة لمنطقة المنيل" والذي ركز  على إعادة تأهيل منطقة المنيل القديم والتي تعد النواه التي بدأت منها جزيرة المنيل، وهي بالقرب من قصر محمد علي التاريخي حيث يوجد بهذه المنطقة إمكانيات كبيرة لتكون مركزًا للتبادل الثقافي والسياحي. استنادًا إلى الاستطلاع الميداني والبحث النظري، بما في ذلك من تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

وضم الفريق  كل من هايدي محمد محمد غنيم، سارة شريف محمد عابد من خريجي دفعة 2024، تحت إشراف  الدكتورة نانسي عبد المنعم  استاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية ومساعد عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية، والمهندس محمد علاء مساعد تدريس بالقسم.

فى سياق متصل حصلت الخريجة شهد محمد جودة قنديل  من المقر الرئيسي بالأكاديمية على جائزة تقديرية من ضمن سبع جوائز منحتها إدارة المسابقة.

يشار إلي أن مراسم توزيع الجوائز  أقيمت خلال اليوم الختامي للمنتدى الحضري العالمي الذي استضافته مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة.

 

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الاسكندرية الاكاديميه العربية

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